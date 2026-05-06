Los altos niveles de omega 3, vitamina k y ácido fólico que contienen algunos alimentos como la espinaca o el pescado permiten que estos contribuyan al fortalecimiento de la memoria y el desarrollo neuronal en general. El resultado más sorprendente por incorporarlos a la dieta es que colaboran a reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como es el caso del Alzheimer. Sin embargo, existe otra comida súper recomendada por nutricionistas que habría que incluir más a menudo en la rutina alimentaria y que, según múltiples estudios publicados en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH), colabora con la protección de lasalud cognitiva. Este particular alimento también resultabeneficioso para el sistema digestivo y es capaz de contribuir a un mejor rendimiento deportivo. Una de sus capacidades más destacadas es la función antiinflamatoria que genera. El superalimento recomendado para la salud cognitiva es la remolacha. Esta nutritiva verdura promueve la dilatación de los vasos sanguíneos, mejorando la irrigación de sangre hacia el cerebro, lo que facilitaría el funcionamiento. El consumo de este alimento está vinculado en específico con la estimulación de las funciones del lóbulo frontal, la parte del cerebro que se vincula con la memoriay la toma de decisiones, así lo confirmó la evidencia científica encontrada. Son muchas las alternativas para consumir esta verdura rica en vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes. Dentro de las más comunes se destaca la ensalada. También puede prepararse rallada, en salsas y aderezos. Otra de las opciones de consumo, si se trata de remolacha cocida, puede prepararse como puré, sopa o como guarnición de otros platos como carne, pescado y milanesa. También es muy común encontrarla en hamburguesas vegetales, hummus, jugos naturales y licuados. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, una porción de 100 gramos de remolacha equivale a: Calorías totales: 43% del valor diarioGrasa total 0.2 g0%Grasa saturada 0 g0%Colesterol 0 mg0%Sodio 78 mg3%Potasio 325 mg9%Carbohidratos totales 10 g3%Fibra 2.8 g11%Azúcares 7 g-Proteína 1.6 g3%Vitamina C8%Calcio1%Hierro4%Vitamina D0%Vitamina B65%Cobalamina0%Magnesio5%