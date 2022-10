Luis Barrionuevo: "Que los políticos se pongan las pilas y se dejen de hinchar las pelotas, porque si no vuelve el ‘que se vayan todos'"

Fiel a su estilo verborrágico, el líder del gremio gastronómico Luis Barrionuevo mostró este miércoles su descontento con los manejos de la clase política y lanzó una advertencia: "Que se pongan las pilas los políticos y que se dejen de hinchar las pelotas, porque en cualquier momento viene de vuelta el que se vayan todos".

A la hora de "repartir culpas" el titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) no distinguió entre oficialismo y oposición. "Son todos primos. Los que están en el PRO, Cambiemos o el Frente de Todos han convergido juntos o han dado vueltas en una coctelera", afirmó el sindicalista.

En este sentido, Barrionuevo agregó: "La gente no está harta, está re podrida. No quiere saber más nada. El poco interés que tiene se ve en la (poca) audiencia que tienen los programas de televisión políticos. La gente está cansada porque no le terminan de solucionar los problemas".



