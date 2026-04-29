Alsea, controladora de Starbucks y Burgerking, dio a conocer una caída de 60.8% en la utilidad neta al cierre del primer trimestre de 2026; en tanto que los ingresos aumentaron 0.3% para cifrar los 20,102 millones de pesos, en un entorno de retos para el consumidor, según mostraron cifras en el reporte financiero. En el periodo referido, las ventas mismas tiendas crecieron 4.1%, con una ligera mejora secuencial. El trimestre inició con buen dinamismo, moderándose hacia marzo. “A pesar de un entorno de consumo retador, el desempeño se mantuvo en línea con nuestras expectativas, reflejando la innovación en nuestras categorías y productos atrayendo el tráfico más rentable y más clientes, así como la resiliencia de nuestro modelo operativo y la fortaleza de nuestro portafolio de marcas”, citó Christian Gurría, director general de Alsea en el documento. Al detalle, Gurría explicó que el negocio de Starbucks fue impulsado por una demanda favorable y por innovación, mismas que incluyeron el lanzamiento de bebidas con proteína; mientras que el delivery impulsó a Domino’s Pizza. “Domino’s Pizza continuó mostrando un desempeño favorable, impulsado por iniciativas operativas y la expansión de sus capacidades de delivery”, se detalla en el documento. En México, el negocio de Vips mostró un mayor dinamismo por las iniciativas como “Menú del Día”, en tanto que en España, Foster’s Hollywood registrando resultados positivos impulsados por el canal delivery y respaldados por una ejecución consistente. Las acciones de Alsea, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, registraron una contracción de 1.12% para ubicarse en los 51.38 pesos por unidad, de acuerdo con datos de la plaza bursátil. De cara al resto del año, la empresa explicó que se mantendrá enfocado a los proyectos anunciados en el Día del Inversionista como un crecimiento orgánico disciplinado, construyendo y evolucionando hacia un portafolio más rentable y eficiente, misma que incluye la apertura de Chipotle y Raising Cane’s. Esta semana, Alsea visitó el centro bursátil local para emitir 4,000 millones de pesos a través de cuatro bonos de 1,000 millones cada uno. De acuerdo con el prospecto de colocación, los recursos recaudados serán utilizados para fines corporativos en general. La compañía estructuró cuatro emisiones a tasa fija —con claves ALSEA 26, ALSEA 26-2, ALSEA 26-3 y ALSEA 26-4— los plazos van de aproximadamente siete, ocho, nueve y hasta diez años, respectivamente. Las emisiones ya cuentan con el respaldo de las calificadoras Moody’s y Fitch Ratings, que asignaron una nota “AA”, lo que refleja una calidad crediticia “muy fuerte” dentro del mercado local.