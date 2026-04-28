Este martes, 28 de abril de 2026, la cotización deldólar llegó a 3599.88 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,33%. En la última semana, la cotización del Dólar subió 0.75%, mientras que en el último año cayó -11.01%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista. En los últimos 10 días, el dólar inició con dos alzas, retrocedió, repuntó, encadenó cuatro caídas consecutivas y cerró con dos avances, mostrando volatilidad y un rebote final. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 9.13%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.12%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia al alza por segundo día consecutivo. Este aumento refleja una mayor demanda de la moneda, lo que podría afectar el mercado cambiario en los próximos días. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia pagarían 359987.99 pesos colombianos; 200 dólares costarían 719975.98 pesos y 500 dólares, 1799939.95 pesos.