Esentia Energy Systems reportó una utilidad neta de u$s 13 millones en el primer trimestre de 2026, lo que representó u$s 2.3 millones menos que el mismo periodo del año anterior, informó la compañía en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La baja fue provocada por la apreciación del peso frente al dólar, lo que incrementó los impuestos que debe pagar la firma. Sin embargo, la compañía aclaró que la utilidad bruta aumentó a u$s 85.1 millones, un alza de 2% en comparación con el primer trimestre de 2025, a lo que se suma un margen de 78%. La empresa afirma que este resultado refleja la resiliencia del negocio, la eficiencia operativa y su capacidad para mantener resultados consistentes en un entorno energético global desafiante. Además, los ingresos ajustados ascendieron a u$s 109.1 millones, un incremento de 2.8% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsados por la solidez de la base contractual de largo plazo y el incremento de ventas de gas natural. La Asamblea Anual de Accionistas de Esentia autorizó el refinanciamiento de u$s 2,000 millones de deuda con el objetivo de robustecer la estructura de capital y obtener mayor flexibilidad para impulsar la estrategia de crecimiento. “Durante el primer trimestre de 2026, Esentia mantuvo un desempeño consistente, reflejo de una operación eficiente, una base contractual robusta y una ejecución disciplinada en cada frente del negocio”, señaló Daniel Bustos, director general de Esentia. “Los resultados del trimestre confirman la resiliencia de la empresa y la solidez estructural de nuestro modelo de negocio. Al mismo tiempo, el avance en el refinanciamiento de deuda y la aprobación de la Fase II del Plan de Expansión fortalecen nuestra posición financiera y reafirman nuestra capacidad para seguir impulsando el desarrollo económico del país a través de la provisión de energía competitiva y segura”, agregó Bustos. La compañía aseguró que la Fase I de su Plan de Expansión avanza conforme al calendario con un inicio de operaciones previsto para el primer trimestre del año entrante. Adicionalmente, el Consejo de Administración aprobó la Decisión Final de Inversión (FID) para la Fase II del proyecto, respaldada por una inversión de u$s 206 millones, que añadirá aproximadamente 22% de capacidad al sistema y prevé iniciar operaciones a mediados de 2028. “Mantenemos una visión prudente pero optimista hacia adelante. Seguiremos enfocados en ejecutar con disciplina nuestro Plan de Expansión, fortalecer nuestra estructura de capital y generar valor sostenible para nuestros accionistas, mientras continuamos contribuyendo al desarrollo de infraestructura estratégica para el país”, concluyó Daniel Bustos.