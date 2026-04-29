Los Cabos busca mejorar la calidad del servicio y la operación turística para los viajeros internacionales, que es el principal cliente del destino sudcaliforniano. Durante la 50 edición del Tianguis Turístico, realizado en Acapulco, Guerrero, el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca), en alianza con el Colegio de Imagen Pública, anunció el lanzamiento del Programa de Capacitación 2026, una iniciativa dirigida a hoteleros, operadores, guías, agencias y todos los actores que integran la cadena de valor turística del destino. El programa se compone de seis módulos virtuales en vivo, impartidos por Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública. Además, incluirá materiales audiovisuales grabados que estarán disponibles para consulta posterior, facilitando así el acceso continuo a cada sesión. Rodrigo Esponda, director general de Fiturca, recordó que el turismo generó una derrama económica de MXN $133.3 mil millones en Los Cabos el año pasado, lo que significa más de la tercera parte del Producto Interno Bruto de Baja California Sur. Por ello, Fiturca y el Colegio de Imagen Pública lanzaron este programa que cuenta con un total de 25 horas distribuidas durante mayo y junio, y tiene como objetivo elevar la calidad del servicio y la excelencia operativa en Los Cabos. Además, busca contribuir al posicionamiento del destino turístico como líder mundial, con temas como imagen pública, verbal, imagen física, imagen profesional, imagen digital, así como branding institucional y personal. Sponda añadió que la capacitación es clave para fortalecer la competitividad del destino, ya que eleva la calidad del servicio, impulsa la profesionalización del sector y permite adaptarse a las nuevas tendencias y exigencias del mercado global. “Un capital humano mejor preparado no solo mejora la experiencia del visitante, sino que también contribuye a diferenciar a Los Cabos frente a otros destinos, consolidando su posicionamiento y fomentando un crecimiento sostenible a largo plazo”, añadió. El rector del Colegio de Imagen pública destacó que la percepción es todo en el mundo contemporáneo, por lo que el programa integra la experiencia del colegio en imagen pública para que los participantes mejoren su expresión verbal y no verbal, para mejorar su reputación en Los Cabos. Esta iniciativa se integra al programa de capacitación continua impulsado por Fiturca. Cada año, el fideicomiso promueve formaciones en temas estratégicos como hospitalidad, desarrollo de producto turístico, análisis del comportamiento de turistas en mercados clave a los que se han sumado el alemán y sudamericano, así como manejo de crisis y comunicación asertiva, todo ello alineado con su visión de desarrollo sostenible para el destino. La inscripción al Programa de Capacitación 2026 estará abierta para toda la comunidad turística de Los Cabos.