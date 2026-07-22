Grupo QuintoAndar, unicornio brasileño de real estate digital dueño de Inmuebles24 y Vivanuncios en México, nombró a Jaime Macaya, basado en la Ciudad de México, como vicepresidente (VP) y general manager para Hispanoamérica. El directivo argentino se desempeñó en los últimos tres años como Chief Operations Officer (COO) en el unicornio mexicano de compra y venta de autos de segunda mano, Kavak, donde lideró la expansión hacia Brasil y Chile.

Jaime Macaya es especialista en escalar marketplaces digitales en el ecosistema de startups de Latinoamérica. Antes de ocupar el rol de COO en Kavak, cofundó una compañía respaldada por Y Combinator, Checkcars, el primer e-commerce de autos usados en Argentina, la cual fue adquirida en 2020 por Kavak en un acuerdo de u$s10 millones de dólares.

“La incorporación de Jaime es un paso fundamental para el futuro del grupo. Este movimiento estratégico en nuestra estructura de liderazgo refleja nuestro compromiso de profundizar la inversión en los mercados hispanohablantes de América Latina. Su visión regional llega para potenciar la escala de nuestras operaciones y abrir nuevas avenidas de crecimiento”, comentó Gabriel Braga, CEO de Grupo QuintoAndar, en un comunicado.

Macaya cuenta con un MBA de Columbia Business School (EE. UU.), es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella y trabajó como consultor de estrategia en Monitor Group.

En el comunicado de su nombramiento, Macaya aseguró que: “Nuestra región tiene una oportunidad enorme. El mercado inmobiliario digital todavía tiene mucho espacio para crecer, impulsado por una industria en transformación y por millones de personas que hoy buscan su hogar en internet. Desde Grupo QuintoAndar, seguimos trabajando de la mano con las instituciones del mercado, inmobiliarias, desarrolladores y usuarios para construir un ecosistema cada vez más positivo que genere valor para el sector y la sociedad”.

Grupo QuintoAndar tiene hoy una de las huellas más amplias del real estate digital en la región: además de Inmuebles24 y Vivanuncios en México, opera a través de Zonaprop en Argentina, Urbania y Adondevivir en Perú, Plusvalía en Ecuador y Compreoalquile en Panamá. A esto se suma su negocio en Brasil, donde además de las plataformas de clasificados digitales Imovelweb y Wimóveis, opera con la marca QuintoAndar, la cual revolucionó el mercado inmobiliario al simplificar los procesos de compra, venta y alquiler de propiedades a través de soluciones propias de gestión y financiamiento para los usuarios.

QuintoAndar cuenta con el respaldo de grandes fondos de inversión de venture capital, entre ellos SoftBank, General Atlantic y Kaszek.