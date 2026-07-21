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Cobre, plataforma de pagos empresariales en Latinoamérica, está incorporando a Brian Siu como Chief Revenue Officer (CRO). Tras haber liderado la operación de la startup de pagos empresariales, Jeeves, en México, Colombia y Brasil, ahora Siu liderará la estrategia comercial de Cobre en la región, con foco en el crecimiento de clientes corporativos y el fortalecimiento del equipo comercial.

Licenciado en Economía de la Universidad de Wisconsin-Madison, Siu acumula más de una década construyendo y escalando negocios fintech en América Latina, pues antes de Jeeves, lideró el área de desarrollo de negocio en Covalto, fintech respaldada por Goldman Sachs y QED, y fue cofundador de Krédito, plataforma de financiamiento B2B en Colombia.

En Jeeves fue el primer empleado en México y escaló hasta ser general manager de Latinoamérica. Lideró las operaciones en los mercados que concentraron la mayor parte del negocio global de Jeeves. Durante su gestión, desplegó más de u$s150 millones de dólares en líneas de crédito B2B.

Un acelerador de crecimiento

El nombramiento de Sui llega en un momento de consolidación para Cobre.

Fundada en Colombia en 2020, por José Vicente y Felipe Gedeón, Cobre ha levantado u$s 66.2 millones de dólares en capital de riesgo. Según Crunchbase, su última ronda fue una extensión de una Serie B en 2024 por 35 millones.

Tras procesar más de u$s 17,000 millones en transacciones durante 2025, el doble de lo registrado en 2024, la compañía enfrenta una demanda creciente de soluciones de pago inmediato por parte de empresas en toda la región.

“He visto de cerca cómo la velocidad en los pagos transforma la operación de las compañías. Mi trabajo ahora es acelerar su adopción en los mercados donde la necesidad ya existe y es urgente. Para mí es un gran reto que asumo entusiasmado y con altas expectativas”, aseguró en un comunicado el recién nombrado Chief Revenue Officer de Cobre.

La incorporación de Siu también responde al crecimiento que Cobre ha registrado en México, uno de sus mercados prioritarios en la región. Este país se ha consolidado como uno de los mercados estratégicos para Cobre, impulsado por la creciente demanda de automatización financiera, pagos inmediatos y soluciones para operaciones transfronterizas. Actualmente, la compañía procesa más de u$s 2,600 millones mensuales en pagos empresariales en Latinoamérica y continúa ampliando su infraestructura para ayudar a las empresas a operar con mayor velocidad, eficiencia y control.

“Brian trae exactamente lo que Cobre necesita en esta etapa: la capacidad de escalar negocios complejos en mercados latinoamericanos, con un entendimiento profundo de los dolores reales del cliente corporativo. Su incorporación fortalece nuestro compromiso de seguir creciendo nuestra infraestructura en los países donde ya operamos”, señaló José Vicente Gedeón, CEO y cofundador de Cobre, en un comunicado.