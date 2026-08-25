Cuando se cocina pasta, arroz, leche o sopas, es común que el agua hirviendo genere una espuma que sube rápido y termina desbordándose sobre la estufa. Frente a este problema, muchas personas usan un truco casero muy conocido: colocar una cuchara de madera de forma horizontal sobre la boca de la olla.

Este método se transmite entre generaciones y, a diferencia de otros consejos populares, tiene una explicación comprobable relacionada con las propiedades físicas de la madera y el comportamiento de la espuma al hervir.

Por qué funciona este truco

La madera es un material poroso y mal conductor del calor. Al atravesar la olla con la cuchara, esta actúa como una barrera física: cuando la espuma sube y entra en contacto con la superficie de la madera, parte de las burbujas se rompen, lo que retrasa momentáneamente el desborde .

Este efecto es más notorio en preparaciones con almidón, como la pasta, el arroz o las papas, ya que ese componente genera una espuma más resistente y abundante que en el agua sola. Por eso, el truco suele mencionarse especialmente para este tipo de cocciones.

Poner una cuchara de madera sobre la olla mientras hierve: para qué sirve y cuándo conviene hacerlo.

Es importante aclarar que no se trata de una solución infalible ni definitiva. El método no detiene la cocción ni elimina por completo el riesgo de derrame, sino que da algunos segundos adicionales para bajar el fuego o reaccionar a tiempo.

Cuándo conviene usarlo

Este truco funciona mejor en un hervor moderado, no cuando el fuego está al máximo. Si la llama es muy alta y la espuma sigue creciendo con fuerza, la cuchara dejará de ser efectiva y el líquido terminará desbordándose de todas formas.

También conviene usar madera real, evitando utensilios de plástico o silicona, que no cumplen la misma función y podrían dañarse con el calor.

Por otro lado, si la cuchara permanece mucho tiempo en contacto con el vapor, se calienta y pierde eficacia. En ese caso, se recomienda reemplazarla por otra seca o enjuagarla con agua fría antes de seguir usándola.

En definitiva, este gesto simple puede ser un buen aliado en la cocina, aunque no reemplaza la atención al momento de cocinar. Mantener el fuego controlado sigue siendo la forma más segura de evitar que el agua se derrame.