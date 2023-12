Kicillof reordena el "velorio" peronista mientras Juntos muta a "Separados para Desaparecer"

"Eso fue un velorio... Encima con un destrato para algunos compañeros que no ayuda a atravesar estos meses de locura", le confesó un legislador provincial que estuvo, el jueves pasado, escuchando atentamente el panorama brindado por el gobernador Axel Kicillof sobre la que consideró dramática situación económica que deberá enfrentar la Provincia por la llegada de Javier Milei.

"La verdad es que no sé por qué lo llevaron a Sergio (Massa) si después no habló... Seguro que Cristina le pidió que vaya", contó un intendente que además cree que está "todo roto... Nada ayuda para contener y siguen manejándose como si no hubiera pasado nada... Fijate el gabinete que armaron, más Axel no se puede", se lamentó.

Efectivamente, solo la incorporación de Gabriel Katopodis es un elemento distintivo, "pero no alcanza. Gabriel es Gabriel, tampoco es un convocador serial", se explayó sobre las maneras de relacionarse tanto de Kicillof como de su nuevo ministro de Infraestructura. "Les gusta jugar al solitario", suelta entre risas y enojos.

El gobernador ya eligió erigirse como el principal opositor político a Javier Milei. Su discurso de "Estado Presente" es la contracara del "no hay plata" y el decreto por el cual se desregulan muchas variantes económicas presentado por el Presidente de la Nación la semana pasada al que se le sumó el proyecto de Ley Ómnibus.

"Todo bien, pero creo que hay que esperar un poco... Es insólito que a solo quince días ya la CGT esté marchando... Si como creemos, esto se cae, porque la gente no soportará el ajuste que se viene, seguro que en abril tendremos a la opinión pública de nuestro lado. Ahora, es un bolud...", comentó mientras miraba, con asombro y desazón, la marcha del miércoles pasado por Tribunales.

Al día siguiente, cuando la central obrera lanzó el paro general con movilización, su incomprensión llegó al extremo. "Es verdad, no la ven", le dijo a este periodista que recordaba la charla que habían tenido el día anterior. "Después nos quejamos que nos estereotipan y nos tildan de golpistas y dueños del club del helicóptero... Pero la verdad es que se la dejamos servida", se quejó uno de los grandes ganadores del peronismo bonaerense de octubre pasado.

Un funcionario de la gobernación, que participó de ese mismo encuentro en el que también estuvieron Máximo Kirchner y Wado de Pedro, compartió la mirada del intendente y agregó: "En la cancha en la que está jugando el gobierno es la mejor para ellos... Se mueven bien con ese discurso y con los medios... Encima nosotros seguimos hablando el mismo idioma de siempre... Nos va a costar sintonizar de nuevo".

Más aliviados está en la Cámara de Diputados provincial. Ahí el peronismo parece respirar mucho más tranquilo luego que, insólitamente, quizás advertida de la nueva composición del Senado bonaerense, la fiscal Betina Lacki ratificó que el subdirector de Personal, Claudio Albini, era el jefe de la banda fraudulenta que le permitía a Julio Chocolate Rigau cobrar con medio centenar de tarjetas de débito dinero que no le pertenecía para luego repartirla entre varios legisladores y autoridades de Cámara.

Al día siguiente, cuando la central obrera lanzó el paro general con movilización, su incomprensión llegó al extremo. "Es verdad, no la ven", le dijo a este periodista que recordaba la charla que habían tenido el día anterior

¿Por qué la mayoría peronista pudo haber frenado la investigación? Porque desde el primer día Julio Conte Grand está en la mira del oficialismo, que nunca quiso que permaneciera en su cargo. Contre Grand, Procurador General, es el jefe directo de Lacki. Si bien no se basó en esta circunstancia, sino en el sentido común, el juez que trabaja en la causa, Guillermo Atencio, le reclamó a Lacki que no se quede solamente en Claudio Albini, su hijo, Facundo, y menos en "Chocolate", los únicos tres detenidos. Para el magistrado, "hay responsabilidades superiores que deben ser investigadas".

Siguiendo con la nueva realidad de la Cámara Alta, quien no puede con su vida es Sergio Berni, ex super ministro de Seguridad con aspiraciones a ser gobernador o presidente, de ahí que creó un nuevo logo para la Policía bonaerense, Fuerza Buenos Aires. Ahora como senador provincial, pretendió arrebatarle el lugar de vicepresidente del Cuerpo al malvinense Luis Vivona, quien ya había conseguido no sólo las manos peronistas para que lo apoyen, sino que también tenía apalabrada a toda la oposición.

Fiel a su estilo, Berni quiso que Axel Kicillof interceda en su favor para quedar como autoridad de Cámara, lo cual además de "prestigio" brinda un plus de contratos a manejar. Por supuesto, "la Casa" lo acomodó rápidamente y hay no hubo gritos ni bravuconadas que pudieran torcer la decisión de la mayoría.

Si bien el clima del oficialismo bonaerense no es el más festivo, mucho menos lo es en la oposición de lo que era Juntos para el Cambio, que raudamente se está transformando en Separados para Desaparecer. La tensión escaló a niveles nunca vistos en el que era el principal interbloque opositor, con pases de facturas fuertes entre radicales, la mayoría dominados por los pedidos que realizan los intendentes del interior, y los legisladores del PRO, que ahora se muestran mucho más fervientes del cambio que no se animaron a pedir hace algunos años.

Fueron los seguidores originales de Mauricio Macri, que encabezados por Agustín Forchieri, mano derecha de Diego Santilli, forzaron todas las modificaciones que finalmente realizó el oficialismo provincial en las que atenuó los aumentos impositivos y revisó algunos gastos de la gestión. Sin embargo, el extremo de lo formalizó Santiago Passaglia, actual intendente de San Nicolás, quien está amenazando con volver a la legislatura para que su primer suplente de la lista 2021, la radical María Belén Malaisi, tarde en asumir en su lugar.

El peronista del PRO había pedido licencia por treinta días, a sabiendas que en quince iba a asumir como intendente. Sin embargo, la tensión con los radicales es mayúscula y pretende evitar que su inmediata seguidora en la lista por la Segunda Sección electoral asumiera para esta sesión.

Sin embargo, ahora saltó otra demanda. Que su reemplazo sea otro varón, lo cual beneficiaria a un aliado suyo de la región noreste de la Provincia de Buenos Aires, Ignacio Mateucci. Al cierre de esta edición, la sesión en la Cámara de Diputados no se había iniciado, y nadie sabía nada de lo que sucedería con el menor de los Passaglia.

El otro que no tuvo una semana fácil fue Fabián Perechodnik, El radical de Azul devenido al PRO de La Plata estuvo a punto de asumir como jefe de gabinete de Sandra Pettovello en el Ministerio de Capital Humano.

Sin embargo, cuando por los medios se reveló que él era vicepresidente de la Cámara mientras sucedió el escándalo de "Chocolate", y algunos maliciosos recordaron su relación con la fundación Azul Marino, encargada de hacer lo mismo que el empleado legislativo con las tarjetas de débito pero a través de las becas y ayudas autorizadas para los senadores hace más de una década, su participación en el gobierno "anti casta" se frustró completamente.

Por la relación con Azul Marino casi van presos cuatro senadores provinciales, que fueron declarados libres de culpa y cargo por la simple situación de haberse considerado a la causa perimida porque sobrepasó los tiempos procesales. Alguien la dejó dormir demasiado.