La Intendencia de Montevideo ultima detalles para presentar oficialmente un plan de ciclovías y bicicletas que marcará la primera obra del intendente Mario Bergara en materia de movilidad. Según el director de Movilidad, Germán Benítez, desde la comuna están “trabajando en cerrar un plan”, aunque esperan definir el trazado final tras una reunión externa aún pendiente. La prioridad del proyecto es una ciclovía que conecte el Cerro con el Centro de Montevideo, con una extensión estimada en alrededor de 10,5 kilómetros por arterias como Carlos María Ramírez, Cibils y 18 de Julio. Para fines de 2025, entre los tramos previstos se mencionan bulevar Artigas (desde el Obelisco hacia la rambla), un segmento de aproximadamente seis kilómetros en bulevar Batlle y Ordóñez, y seultos en las calles Coronel Raíz y José Pedro Varela, cada uno de entre 1.300 y 1.600 metros. Actualmente la ciudad cuenta con 78 kilómetros de ciclovías; con las 22 obras proyectadas por la presente administración, Montevideo alcanzaría un total cercano a los 100 kilómetros de recorridos dedicados a bicicletas.