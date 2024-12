Mundial de Clubes 2025: la rueda de la fortuna nunca se detiene

El formato prevé disputar 63 partidos, con 32 equipos divididos en 8 grupos en la fase regular. Los dos primeros de cada zona clasificarán a los 8vos. de final. Por sólo presentarse, se estima que cada club embolsará entre 40 y 50 millones de euros. Sin embargo, los clubes europeos pugnan por llevarse el 70% del total recaudado.

Salvo alguna sorpresa, se vaticina que la competencia será desigual en lo deportivo. Desde ese plano, es fácil distinguir a los actores principales (12 clubes europeos + Inter Miami con Leo Messi) y los de reparto (6 de Sudamérica; Concacaf, África y Asia con 4; Oceanía 1).

El 14 de junio se disputará el partido inaugural entre Inter Miami y Al Ahly FC, en el Hard Rock Stadium de Miami. La FIFA habilitará una ventana de transferencias para que los clubes puedan reforzarse para este torneo. Esto último, puede agravar el marco de desigualdades dado el poderío económico de los europeos.

River Plate y Boca Juniors buscarán la gloria

Los equipos argentinos jugarán sus fichas "a suerte o verdad", dependiendo de múltiples factores -aún inciertos- tal como la conformación de sus planteles para 2025. River encabeza el grupo E que integran Urawa Red Diamonds de Japón, Rayados de Monterrey (México) e Inter de Milán.

"Los Millonarios" cuentan con el plantel más valioso del fútbol argentino: 119,4 millones de euros, superando en este rubro al Monterrey: 82,1 y al Urawa Red Diamonds: 17,7 millones de euros.

Inter de Milán registra el mayor valor de mercado del grupo: 677,30 millones de euros, con Lautaro Martínez (capitán) como "jugador estrella" de mayor cotización: 110 millones euros según Transfermarkt.

Por su lado, Boca Juniors, (2do. plantel más valioso de Argentina): 92,13 millones de euros, ocupa la 3ra. posición del grupo C, encabezado por Bayern Múnich (Alemania): 936,70 millones euros, con el inglés Harry Kane (100 millones euros) y la joven promesa Jamal Musiala (130 millones euros), junto a Benfica (Portugal): 335,50 millones euros y Auckland City de Nueva Zelanda (5,81 millones de euros)

"Nos gustaría decir que terminaremos primeros, pero no podemos engañarnos. Somos quizás el equipo con menos nivel del torneo, somos jugadores no profesionales en una liga amateur, entrenamos por la tarde pero el resto del día trabajamos. El fútbol no deja de ser un hobby para nosotros. Quizás somos la Cenicienta del torneo, pero en las ganas y la ilusión, nadie nos va a ganar", confesó Gerard Garriga, jugador español del equipo neozelandés (el menos cotizado del grupo) en diálogo con ESPN.

En tanto, el presidente de Boca, Juan Román Riquelme en diálogo con radio La Red apuntó: "Para nosotros es un orgullo y una felicidad poder estar en el Mundial de Clubes. Y una felicidad también los equipos que nos tocaron, son todos de un nivel muy alto. La competencia va a estar muy linda y nosotros tenemos confianza en el equipo que tenemos. El grupo que nos tocó está bien, esperemos competir de la mejor manera".

Una industria multimillonaria con riesgos crecientes

Un reciente estudio publicado por la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales FIFPRO (World Players´Union) sobre el seguimiento de las cargas de trabajo de los jugadores durante 2023/2024 revela las consecuencias gravosas para la salud (física y mental) por los calendarios superpoblados de partidos.

Según la opinión experta de Darren Burgess, presidente de la Red de asesoramiento de alto rendimiento de FIFPRO (Director de Rendimiento Adelaide FC), "los futbolistas están quedando sumidos en la expansión del calendario de partidos, con la celebración de partidos y torneos internacionales y de club en cualquier mes del año. Es alarmante que la saturación del calendario vaya a seguir incrementándose, por lo que los torneos y los preparativos necesarios para alcanzar un óptimo desempeño en ellos comenzarán a superponerse".

Y agrega: "Ello significa que más futbolistas quedarán expuestos a mayores demandas de partidos y, por consiguiente, afrontarán incluso mayores elementos estresores, incluyendo la fatiga de viajes, el estrés mental, el riesgo de lesión, entre otros".

Según una encuesta de FIFPRO en cooperación con Football Benchmark (temporada 2021/22) entre 100 expertos de alto rendimiento a nivel mundial (entrenadores, científicos y profesionales dedicados al deporte, médicos de clubes y selecciones nacionales), el 88% coincidió que los futbolistas no deben jugar más de 55 partidos por temporada. Superar ese límite aumenta considerablemente el riesgo de sufrir lesiones y astenia (estado de debilidad por agotamiento tanto físico como psíquico).

Según los expertos, para recuperarse plenamente y mantenerse en el máximo rendimiento, los jugadores necesitan al menos 28 días consecutivos de descanso fuera de temporada, y una pausa flexible de 14 días durante la temporada. Los datos colectados reportan el excesivo tiempo del futbolista en el llamado "entorno de trabajo" que incluye entrenamientos, concentraciones, traslados nocturnos y viajes realizados, con una merma muy significativa de los tiempos de descanso y recuperación.

En el ranking de los 10 futbolistas con mayor tiempo de viajes internacionales lideran tres argentinos campeones del mundo en Qatar 2022:

1) Cristian Romero (: 211 horas, 162.978 km. recorridos, 25 viajes.

2) Julián Álvarez: 204 horas, 153.869 km. recorridos, 39 viajes.

3) Rodrigo de Paul: 198 horas, 150.480 km. recorridos, 32 viajes.

Un poco más adelante figuran:

6) Alexis Mac Allister: 189 horas, 143.333 km., 32 viajes.

7) Emiliano "Dibu" Martínez: 189 horas, 141.927 km., 37 viajes.

8) Lautaro Martínez: 188 horas, 143.158 km., 31 viajes.

En el caso de Julián Álvarez es llamativo por su carga de trabajo sin precedentes en 2023/24, con 75 apariciones en partidos y 83 convocatorias en equipos, llevando adelante una temporada ampliada de 14 meses de duración.

Pep Guardiola, su exentrenador, dijo: "Durante 11 meses son partidos, partidos, partidos. Antes la pretemporada duraba cuatro o cinco semanas. Ahora tenemos 10 días. Queremos jugar al fútbol y disfrutar pero tenemos que reducirlo. Es demasiado".

Más voces críticas

"Ignorar la consecuencia del número de partidos y la cantidad de viajes termina provocando lesiones a todo jugador. Es absurdo ignorar que la adecuada preparación y descanso son fundamentales para mejorar el juego" advierte Marcelo Bielsa (DT Selección de Uruguay).

(DT Selección de Uruguay). "Es difícil estar a punto si juegas más de 70 partidos al año", sostiene Erling Haaland , goleador del Manchester City.

, goleador del Manchester City. "Es imposible estar a tope con más de 72 partidos. Creo que los organismos competentes deberían analizarlo porque es prácticamente imposible. La calidad del juego baja y nosotros sufrimos junto con nuestras familias" opina Dani Carvajal (Real Madrid-Selección de España).

(Real Madrid-Selección de España). "El calendario es muy duro, sobre todo para los que somos de Sudamérica porque tenemos vuelos de 12 horas de ida y 12 horas de vuelta. Hay veces que es demasiado para nuestros cuerpos" ( Federico Valverde , Real Madrid-Selección de Uruguay).

La demanda contra la FIFA

En junio pasado, FIFPRO emitió el siguiente comunicado: "Los sindicatos miembros de FIFPRO Europa han presentado una demanda legal contra la FIFA, cuestionando la legalidad de las decisiones de la FIFA de establecer unilateralmente el Calendario Internacional de Partidos y, en particular, la decisión de crear y programar la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025".

Y se agrega: "Estas decisiones violan los derechos de los futbolistas y sus sindicatos en virtud de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a la vez que podrían violar la legislación de la UE en materia de competencia".

A ello se sumó en octubre pasado, la exposición contra la FIFA ante la Comisión Europea (European Commission-Bruselas Bélgica), por parte de LaLiga de España, la European Leagues y FIFPro, acusándola de ejercer una "posición dominante".

"¡No podemos seguir así! Este camino es insostenible. Perjudica a los jugadores y a las competiciones ya existentes" ¡ESCUCHEN A LOS JUGADORES! reclama Stephane Burchkalter, Secretario General de FIFPRO .

Lamentablemente, esta visión que privilegia la saturación de competencias (nacional, continental y mundial) con impacto negativo sobre la integridad psicofísica de los futbolistas, se replica en el fútbol organizado por la AFA: nuevo torneo de 30 equipos en primera división para 2025.

Con los datos e informes de especialistas en la mano y a pesar de las voces de alerta, podemos concluir que a semejanza de la Rueda de la Fortuna, el fútbol nunca se detiene (aunque este axioma alguna vez, puede fallar).