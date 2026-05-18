El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7451 este lunes, 18 de mayo de 2026, cifra que refleja una alteración del -0.69% en comparación con la cotización del día anterior.

La cotización de la libra esterlina en el mercado mostró un repunte: en la última semana cambió un 88.00% y en el último año la variación fue del 13.44%.

Conoce la cotización de este lunes, 18 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 8.23%, es mayor que la volatilidad anual del 6.39%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva tras dos días consecutivos de aumentos en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de confianza en el mercado.

Comparando con los días anteriores, la reciente alza de la Libra refleja una recuperación frente a las fluctuaciones previas, sugiriendo que factores económicos podrían estar influyendo favorablemente.

Esta tendencia positiva sugiere un posible cambio en la percepción del mercado respecto a la estabilidad económica del Reino Unido.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 18 de mayo de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.