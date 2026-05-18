Al cierre de mercados de este lunes, 18 de mayo de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8584. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.2%.

En la última semana, la cotización del euro subió 111.91% y en el último año registró una variación de 77.48%.

Conoce la cotización de este lunes, 18 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de Euro en la última semana fue del 3.86%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual fue del 6.37%.

Hoy, la cotización del Euro presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 se ha mantenido en un número positivo en comparación con los días pasados. Esto indica que, a lo largo de la semana, el Euro ha ido ganando valor frente a otras monedas, lo que es un buen indicativo para los inversores.

En contraste, si el dato hubiera sido negativo, habríamos visto una tendencia a la baja, reflejando la depreciación del Euro. La estabilidad de la moneda también puede ser un signo de confianza en la economía europea y su capacidad para enfrentar retos externos.

En resumen, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Euro, lo que podría influir en decisiones de inversión y en el comercio internacional.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 18 de mayo de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.