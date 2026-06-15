En México, las autoridades de movilidad fortalecieron los controles sobre el uso de la licencia de conducir, especialmente en la Ciudad de México.

Aunque la licencia de conducir permanente se consolidó como un documento sin fecha de vencimiento, esto no implica inmunidad ante sanciones. La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) mantiene la facultad de cancelar de forma definitiva este permiso cuando el conductor incurre en faltas consideradas graves, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y reducir accidentes en la vía pública.

Cancelación de licencias de conducir por infracciones graves: qué establece la normativa

La normativa vigente en la Ciudad de México establece que la licencia de conducir puede ser revocada sin posibilidad de reposición en casos específicos de alta gravedad. Esto aplica incluso para la licencia de conducir permanente, reactivada en 2024, la cual no está exenta de controles posteriores.

La autoridad puede proceder a la anulación del documento cuando se detectan conductas que ponen en riesgo la vida de terceros o que representan un incumplimiento severo del Reglamento de Tránsito . Estas medidas buscan prevenir reincidencias y garantizar que únicamente los conductores aptos mantengan el derecho a circular.

Motivos por los que la SEMOVI puede revocar la licencia de conducir

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (CDMX) puede cancelar la licencia de conducir en distintos escenarios relacionados con infracciones graves. Entre los principales motivos se encuentran:

Participación en accidentes viales con personas lesionadas o fallecidas.

Conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias prohibidas.

Reincidencia en sanciones dentro del programa “Conduce sin Alcohol”.

Daños a infraestructura urbana como semáforos, señales o mobiliario público.

Uso indebido de carriles exclusivos del transporte público.

Acumulación de multas sin pagar, lo que evidencia incumplimiento reiterado.

Presentación de documentación falsa durante el trámite del permiso.

En todos estos casos, la autoridad puede determinar la cancelación definitiva, lo que en la mayoría de los escenarios impide volver a tramitar el documento.

CDMX endurece controles: pueden cancelar la licencia de conducir permanente por infracciones graves. Fuente: Shutterstock

Requisitos y vigencia de la licencia permanente en CDMX en 2026

Pese a las restricciones, el programa de licencia de conducir permanente continúa vigente en la Ciudad de México durante 2026. Este beneficio permite a los conductores evitar renovaciones periódicas, aunque está sujeto a condiciones estrictas.

Para obtenerla o conservarla, los solicitantes deben cumplir con requisitos como no haber sido sancionados reiteradamente por alcoholímetro ni contar con antecedentes de delitos viales. Además, en algunos casos es necesario aprobar una evaluación teórica.

El trámite mantiene un costo aproximado de 1,500 pesos y requiere documentación oficial vigente, comprobante de domicilio y cita previa.