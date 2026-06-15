La licencia de conducir constituye uno de los documentos más demandados en Estados Unidos.

La licencia de conducir constituye uno de los documentos más demandados en Estados Unidos. Las regulaciones para su emisión son supervisadas por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), aunque estas pueden diferir según el estado.

En ciertos estados, se establece una edad específica para la renovación y es imperativo que las autoridades estatales exijan a estos conductores llevar a cabo el proceso de forma presencial con el objetivo de evaluar sus aptitudes de conducción.

La renovación presencial permite a los agentes de DMV evaluar perfectamente a los conductores mayores de 75 años. IA

Fin de la licencia de conducir: la renovación automática no será accesible para personas mayores de 75 años.

El DMV de Massachusetts establece que los conductores de 75 años o más están obligados a renovar su licencia de forma presencial. Por lo tanto, ya no es posible efectuar la renovación en línea o mediante correo: es imperativo que se presenten personalmente en una oficina del DMV para llevar a cabo dicho proceso.

Esta disposición forma parte de una estrategia orientada a mejorar la seguridad vial de los conductores de edad avanzada. Durante el proceso de renovación presencial, es fundamental realizar un examen de visión y presentar la documentación correspondiente.

La renovación debe efectuarse cada cinco años, sin embargo, a partir de los 75 años se prohíbe llevar a cabo el trámite completamente en línea.

¿Por qué fue necesaria la implementación de esta disposición?

La medida responde a la inquietud por la seguridad vial, dado que, según datos estatales, los conductores de edad avanzada pueden enfrentar disminuciones en la visión, reflejos o capacidad de respuesta.

El procedimiento presencial permite al DMV identificar condiciones que podrían afectar la conducción y llevar a cabo revisiones adicionales en caso de alertas médicas o comportamentales.