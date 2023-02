Más inflación y recesión: internas, lo único que crece

Paradojas de la Argentina: la llegada del gobierno al 10 de diciembre se ve facilitada por la mayor inflación y el freno de la economía. La licuación del gasto público permite el cumplimiento de las metas fiscales mientras que la caída en la actividad disminuye las necesidades de importaciones y por ende la demanda de dólares al tipo de cambio oficial.

No es difícil imaginar la economía en los meses que restan hasta diciembre. La inflación tiene todo para seguir subiendo. Incluso por encima del 6% de enero. Los pesos generan más dolores de cabeza al gobierno que los dólares. En abril hay vencimientos de deuda por $ 1,4 billones y suponiendo porcentajes de renovación similares a los de enero y febrero, implica que el BCRA deberá emitir el 25% de la base monetaria en ese mes y los subsiguientes. En los próximos días el equipo económico anunciará un nuevo canje de deuda que contará con la participación de bancos públicos y privados, comenzando a extender vencimientos más allá de las elecciones. Pero un monto no menor, al no poder ser renovado el 100% de los vencimientos, deberá ser cubierto con emisión. No deberían sorprender índices de inflación de nuevo superiores al 7%-8% para los últimos meses de la gestión de Alberto Fernández.

¿Y los dólares? A un año de la firma del acuerdo con el FMI, el gobierno debe renegociar las metas de acumulación de reservas. Otra mancha para el organismo internacional: cede ante un gobierno populista, tolerando brecha cambiaria del 100%, controles de precios, cepos y multitud de tipos de cambio. En 2022 Argentina recibió desembolsos del FMI que fueron u$s 4.000 millones superiores a los pagos que el país hizo al organismo. En 2023 se da vuelta: los pagos al FMI superan en u$s 2.000 millones lo que la Argentina recibirá del organismo. Las exportaciones caerán de u$s 88.000 millones a u$s 78.000 millones. Si llegará a caer el precio de la soja, el agujero de divisas puede ser mayor. El cepo a importadores se mantendrá en todo 2023, asegurando una caída en la actividad y fomentando el alza de los precios. La autorización para importar por parte del subsecretario German Cervantes cotizará en alza.

¿Y el gasoducto? El camporista Agustín Gerez prometió esta semana que estará listo para el invierno. No aclaró si será el 21 de junio o el 20 de septiembre. El plan oficial es que se abran las válvulas el 20 de junio, y convertir el acto en uno más de la campaña electoral. ¿Pasará el 20 de junio gas o aire por el gasoducto? No sería la primer ni la última inauguración simbólica del kirchnerismo en una campaña.

En este escenario de alta inflación con recesión, lo único que crece en la Argentina son las internas. Ayer se partió el bloque de senadores del Frente de Todos, con cinco legisladores formando bancada propia. Avizoran lo que será una derrota histórica del PJ en las elecciones de octubre con encuestas en las que aparecen por debajo del 30% en el tercer cordón del conurbano.

La reactivación también llegó a las internas de Juntos por el Cambio. El mismo día en que Horacio Rodríguez Larreta se lanzaba por redes, el fundador del PRO se mostró con una tercera alternativa: María Eugenia Vidal. "Vos no vengas a Cumelén, prepará foto que yo te veo a vos en Buenos Aires" le prometió Macri. De ahora en más hay 60 días en los que Vidal tiene que generar valor. Arranca tarde y está menos instalada en la opinión pública. "No te desanimes, la mayoría de los que ganan las elecciones surgen a último momento", le señaló el ex presidente.

¿A quién beneficia más la aparición de Vidal en el centro de la escena? ¿A Patricia Bullrich o a Larreta? Por lo pronto muestra el desgaste en la relación de Mauricio Macri con Rodríguez Larreta. Todo apunta a que el ex presidente no competirá en las próximas elecciones. En estos 60 días decisivos, estará buena parte afuera del país, con un primer viaje a Italia. Sigue el manual básico de todo político: no bajarse hasta último momento para no perder centralidad.

Vidal en las próximas horas viajará a la provincia de Santa Fe. En el 2022 estuvo en los 24 distritos. Viene de estar en Córdoba. Ya están en marcha las encuestas. En el PRO sostienen que los votos en definitiva son del espacio, gane quien gane la interna. Pero Horacio Rodríguez Larreta sostiene que en caso de ser triunfador en la interna, tiene para ganar terreno en el electorado del centro. Bullrich a su vez sostiene que se lo "come" a Milei en una elección presidencial. Puesto de otra manera, a Milei le conviene ir contra Rodríguez Larreta que contra la presidente del PRO.

El mercado sigue de cerca este desarrollo. Igualmente no hay un gran optimismo ante la llegada de un gobierno pro mercado y el fin del cuarto kirchnerismo. Desde ahora y hasta la definición de las internas, seguramente mandará la tendencia imperante en Wall Street más que los desarrollos domésticos. Las acciones tienen más futuro que los bonos en ese sentido. Pera el camino es tan incierto que nadie en Nueva York hace grandes apuestas aun ante el cambio de régimen. Las heridas del 2015-2019 subsisten.

