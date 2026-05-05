“La Argentina es un país marítimo que requiere presencia efectiva, y esa presencia se construye con medios concretos”, afirmó el Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Alberto Presti. La frase se expresó en el astillero Tandanor, en ocasión de celebrarse la botadura del A.R.A. “Pampero”, que contó con el madrinazgo de María Cristina Brown de Racedo, descendiente directa del almirante Guillermo Brown. La unidad inicia ahora su fase de pruebas de puerto y de mar, paso previo a su incorporación al servicio operativo. En sus palabras alusivas, el Ministro de Defensa expresó: “El Ministerio de Defensa actúa como un sistema que integra a sus Fuerzas Armadas y a sus otros organismos. Esta articulación hace que la defensa actúe como un todo, es la expresión de un propósito. Esta integración es el estándar que debemos consolidar, un trabajo en conjunto entre el Estado, su industria y las Fuerzas Armadas, sustentado en el capital humano, hombres y mujeres que diseñan y construyen estas embarcaciones”. Asimismo, agregó que “el remolcador Pampero fortalece el sistema naval, mejora el apoyo logístico y amplía el empleo de nuestras fuerzas, proyectando también la seguridad sobre las cadenas de suministros, el sostenimiento en la Antártida y los despliegues para el control sobre nuestro mar. Este remolcador nos expresa libertad de acción, capacidad de decisión y autonomía para cumplir con nuestra misión”. Por su parte, el presidente de Tandanor, Tomás Etcheverry, afirmó: “El A.R.A. Pampero es el resultado del trabajo conjunto de las distintas áreas del astillero y del compromiso de sus trabajadores. Quiero destacar la articulación con la Armada, que permitió orientar este desarrollo a necesidades concretas, y reconocer la confianza y el acompañamiento del Ministro de Defensa para la finalización de este proyecto”. El Ministro Presti remarcó además que “la Argentina avanza hacia un desarrollo que exige proteger sus recursos y sostener su proyección estratégica. En un escenario internacional dinámico, los medios críticos adquieren un valor central. Desarrollar y sostener medios propios constituyen una decisión estratégica de la República Argentina”. Desde un lugar muchas veces poco visible pero fundamental, los remolcadores aportan un servicio muy necesario para el movimiento seguro de las unidades, optimizar tiempos de respuesta y asegurar la operación en maniobras portuarias. El ARA “Pampero” atravesará ahora un proceso integral de pruebas para verificar el funcionamiento de todos sus sistemas, previo a su entrada en servicio operativo prevista para el segundo semestre del año.