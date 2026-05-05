En la ciudad de Tunuyán, provincia de Mendoza, se llevó a cabo un Ejercicio de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico (SAREX) con el objetivo de fortalecer las capacidades de respuesta del servicio SAR en todo el territorio nacional. La práctica permitió entrenar y evaluar la respuesta ante emergencias aeronáuticas mediante la recreación de escenarios realistas, y contempló variables operativas, tiempos de despliegue y la articulación entre las distintas instituciones. El escenario planteado consistió en la simulación de una emergencia aeronáutica con la pérdida de contacto de una aeronave Cessna 150, con dos personas a bordo, que realizaba un vuelo visual en la región montañosa de Tunuyán. En este contexto recreado, se realizó la activación del servicio SAR y la inmediata coordinación de los recursos disponibles para las tareas de búsqueda y rescate. Durante el desarrollo del ejercicio, que incluyó la movilización de medios terrestres, se evaluaron aspectos clave como los tiempos de respuesta, la comunicación entre los distintos niveles de coordinación y la utilización de herramientas tecnológicas para la detección de la aeronave y sus ocupantes. El SAREX, organizado por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), contó con la participación de diversos organismos y fuerzas, tales como Gendarmería Nacional, el Ejército Argentino con su división canina K9, la Policía de Tunuyán, los Bomberos Voluntarios locales, la Dirección de Defensa Civil de la ciudad y el sistema de Salud Pública regional, quienes trabajaron de manera articulada durante todo el operativo. Asimismo, en línea con los avances recientes del servicio SAR, se utilizaron para la búsqueda drones dotados con cámaras térmicas. En este sentido, EANA llevó adelante en las últimas semanas prácticas específicas, incluyendo ejercicios nocturnos, que permitieron validar la eficacia en escenarios de baja visibilidad y ampliar las capacidades operativas del sistema SAR con la utilización de esta tecnología. Este tipo de prácticas resulta fundamental para evaluar el desempeño de los equipos en situaciones de emergencia, verificar la eficacia de los procedimientos, la interacción entre organismos y el uso de tecnologías aplicadas a la búsqueda y el rescate. El análisis de la información relevada durante el ejercicio permitirá continuar perfeccionando los procedimientos y fortalecer la preparación del personal, en cumplimiento de la normativa vigente y en línea con los estándares internacionales en materia de búsqueda y salvamento aeronáutico.