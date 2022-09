Manu Ginóbili, el argentino que llegó más lejos que nadie en la NBA

Emanuel David Ginóbili (45), nacido en Bahía Blanca, ingresó este sábado en el Salón de la Fama de la NBA, el gran escenario donde se rinde homenaje a los jugadores, entrenadores y árbitros más destacados. Su nombre se ha sumado al listado de celebridades del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, con sede en la ciudad de Springfield (Massachusetts).

Es el primer argentino en incorporarse al mítico museo, a la par de figuras legendarias como Kareem Abdul-Jabbar, Larry Bird, Isiah Thomas, Earvin "Magic" Johnson, Drazen Petrovic, Robert Parish, Charles Barkley, Michael Jordan, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Scottie Pippen, Dennis Rodman, entre otras leyendas.

Una vez conocida su postulación como "elegible" tras su retiro en 2018, "Manu" respondió sonriente al ser interrogado: "¿Si logro perpetuidad con este premio? Y... es un museo, ¿no? En el Hall of Fame hay un museo y seguramente algo mío habrá ahí".

LA CIUDAD CUNA DEL BASQUETBOL MUNDIAL

El 21 de diciembre de 1891 se jugó en Springfield el primer partido con las reglas creadas por el profesor James Naismith para los estudiantes de la Universidad YMCA (Young Men's Christian Association).

Naismith cumplió con la labor encomendada por Luther Halsey Gulick (superintendente de educación física), quien deseaba q ue los alumnos tuvieran una nueva actividad en gimnasios cubiertos durante los duros inviernos de Nueva Inglaterra .

El lema utilizado fue tomado del Springfield College Humanics: "Educar a los estudiantes en espíritu, mente y cuerpo para el liderazgo al servicio de los demás", basado en la doctrina cristiana.

Hasta entonces, las clases en el gimnasio solían ser aburridas para los jóvenes que sólo podían hacer marchas, ejercicios corporales y con aparatos, que sustituían a los juegos más atractivos de las temporadas cálidas (rugby, fútbol, atletismo, lacrosse).

A Naismith se le atribuye la frase: "El baloncesto no construye carácter, lo revela"

Naismith (1861-1939), oriundo de una zona rural de Ontario, Canadá, fue teólogo cristiano, profesor de educación física, entrenador y capellán castrense. También se desempeñó como director de educación física de la YMCA en Denver (1895-1898) y en la Universidad de Kansas (1898-1937). Ingresó al Salón de la Fama en 1959.

BAHÍA BLANCA, CAPITAL DEL BÁSQUETBOL ARGENTINO

A igual que Emanuel Ginóbili, Alberto Pedro Cabrera, Atilio José Fruet, José Ignacio De Lizaso, Jorge Faggiano, Hernán Montenegro, Juan Espil, Juan Ignacio Sánchez y los entrenadores Oscar Sánchez, Pablo Coleffi, Nestor "Che" García y Sergio Hernández, entre otros talentos, representan a la ciudad de Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires), en el más alto nivel del básquetbol argentino e internacional.

La Ley N°27.380 promulgada el 7 de septiembre de 2017 la declaró "Capital Nacional del Básquetbol".

EL PREMIO A 16 AÑOS DE CARRERA EN LA NBA

Y finalmente, llegó el día, "Manu" Ginóbili se puso el emblemático saco naranja y el anillo que lo legitima como residente del Salón de la Fama, en compañía de sus tres hijos, Luca, Dante y Nicola.

Su esposa Marianela "Manny" Oroño prefirió no subir al escenario. Sus excompañeros de los Spurs, Tim Duncan y Tony Parker, y de la Selección Argentina, Fabricio Oberto, Luis Scola, Pepe Sánchez, "Chapu" Nocioni y Gabriel Fernández, estuvieron presentes.

La ceremonia fue tan sencilla como emotiva.

Tras la presentación oficial, Ginóbili subió al escenario junto a Tim Duncan. Visiblemente conmovido frente al atril, dio cuenta de sus sensaciones y agradecimientos a la audiencia en inglés. También se expresó en español a sus familiares.

En la reunión previa con los periodistas, al ser preguntado sobre su legado, entre risas confesó: "El legado más grande que dejé será el del murciélago. Ponés Youtube y te sale lo del murciélago primero. Después todo lo otro". (En 2009 contra los Sacramento Kings, el mamífero con alas sobrevoló el estadio de los Spurs pero "Manu" a puro reflejo logró detenerlo con un manotazo. Esa imagen en video pronto se volvió viral).

LAS FRASES MÁS DESTACADAS

-"Es irreal estar en este momento. Uno no crece en la Argentina esperando que va a llegar a este lugar. Vengo de una ciudad chica en Argentina, en la que se habla mucho de básquetbol. Mis logros más importantes son los logrados en forma colectiva. No tengo MVPs y todos esos reconocimientos, así que estoy acá por haber formado parte de grandes equipos. Es increíble."

-"Los momentos más increíbles en general están ligados a las victorias, porque uno labura mucho, se esfuerza, vive un montón de responsabilidades y termina logrando un objetivo con tus compañeros, qué es un momento de éxtasis. Cuando lo ves un poco de afuera, con la experiencia, querés agradecerles a tus compañeros, a los técnicos, al masajista, al que limpiaba la cancha, hacen también que la atmósfera sea buena y a uno le guste ir a entrenar y que lo disfrute, generar una atmósfera linda."

-"Estoy acá por haber sido parte de un equipo, uno de los más importantes de los 2000, no por los logros individuales. Pero hoy también quiero hablar de los equipos que no fueron tan exitosos y fueron pasos para llegar hasta aquí. Todo comenzó a los 6, 7 años, en Bahía Blanca, a una cuadra de mi casa. Fue un gran lugar para desarrollarme. Ahí jugué hasta los 18 años y me convertí en profesional".

- "Jugué en Andino de La Rioja, después en mi ciudad con mi hermano Sepo. Durante mi crecimiento gradual estuve siendo parte de los equipos de la selección y después Italia, con Reggio Calabria, ellos confiaron en mí y tuve grandes líderes. Después di el salto a Virtus Bologna, donde Ettore Messina me enseñó muchísimo; muchas gracias coach. La experiencia italiana fue muy valiosa para mí, me convertí en el jugador que fui en la NBA y también en el hombre que fui".

- "En esos años, todavía en Reggio Calabria, me llamaron para decirme que me había seleccionado San Antonio Spurs. No lo podía creer. Pensé que se habían confundido, no tenía ninguna expectativa, nadie me había dicho nada previamente. Fueron 16 años en San Antonio, 16 años jugando para el mismo entrenador, representando a los mismos colores, la misma ciudad. Tantos amigos, tantas experiencias increíbles. Pop, ¿qué puedo decir sobre vos? (dijo Manu, dirigiendo la mirada hacia su exentrenador Gregg Popovich).

- Y continuó diciendo: "Fuiste tan tan importante para mí y mi familia, nunca podré agradecerte lo suficiente. Pude jugar con uno de los mejores de la historia, Tim (Duncan), aprendí de vos cómo ser un ejemplo en la cancha. TP (Parker), nunca dejamos que nuestros egos generen peleas, sabíamos cómo repartir nuestro tiempo, que al principio el mío era menos. Juntos ganamos muchas cosas, pero para ganar un campeonato se necesitan un montón de piezas y las tuvimos".

-"A mis hermanos, gracias por aclararme el camino. Gracias por la inspiración, por reflejarme el camino, yo de chiquito quería ser como ustedes. Eh, papá (se emociona e intenta contener las lágrimas) cómo me hubiese gustado que estuvieras acá. Y que puedas entender lo que está pasando hoy. Mi primer fiel y más grande seguidor, te extraño mucho viejito...". (Jorge, el padre, más conocido como Yuyo, padece un problema de salud y no pudo viajar para presenciar la ceremonia).

-"Lo más increíble de mi carrera es que al mismo tiempo que estaba con los Spurs tuve una fantástica carrera con mi selección, igual de divertida, igual de exitosa (...) Siempre lo hicimos todo como equipo. Aprecio cómo estuvimos tanto tiempo juntos, los campeonatos, las conversaciones, los desayunos, el jet-lag. Eso es más que amistad, eso es hermandad. Ojalá tengamos más aventuras fuera de la cancha".

-"Gracias por aclararme el camino, gracias por la inspiración. Me empujaron de chiquitos porque yo quería ser igual que ustedes." (En alusión a su madre Raquel y sus hermanos Leandro y Sebastián).

POR LOGROS DEPORTIVOS Y SUS VALORES, EL MÁS GRANDE

En 16 campañas, Ginóbili disputó 1057 partidos en temporada regular de la NBA, con un promedio de 13,3 puntos, 3,8 asistencias y 3,5 rebotes. En postemporada jugó 218 partidos con medias de 14 puntos, 3,8 pases gol y 4 tableros. Es el más ganador en la historia del básquetbol argentino: 4 anillos de la NBA, una medalla de oro y bronce olímpico, una medalla de plata mundialista, campeón y MVP de la Euroliga.

Lideró a la selección argentina en el oro de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y la plata en el Mundial de Indianápolis en 2002, en una larga lista de éxitos de la llamada "Generación Dorada". Fue uno de los artífices de lograr ubicar al seleccionado argentino en el N°1 del ránking de la FIBA desde 2008 hasta 2012.

Raquel, su madre, eligió el nombre Emanuel de su tercer hijo varón. En lenguaje bíblico significa: "Dios con nosotros".

El verdadero sostén es su esposa Marianela, hija Luis Oroño, histórico baluarte de La Emilia de San Nicolás (Liga Nacional) y de la Selección Argentina (ciclo 1979-1991), con quien este columnista tuvo el honor de compartir equipo en el seleccionado juvenil de Rosario.

"Marianela y Emanuel son iguales. Hasta nacieron el mismo día. Marianela quiere estudiar, es curiosa, es una chica de perfil bajo. Se adoran, son el complemento justo, contó alguna vez el entrenador Oscar Sánchez, quien vio nacer a Manu.

Carlos Prunes, representante de Ginóbili no se cansa de repetir: "Manu armó el equipo perfecto con Marianela".

Perseverancia, profesionalismo, talento, humildad, trabajo en equipo, superación, esfuerzo, responsabilidad, ganas de aprender, reconocimiento a su familia, pares y maestros, son algunos de los valores que sirven de inspiración a los seguidores de este gigante del deporte mundial.

En una sociedad tan cruel como dividida, arrogante y casi resignada a hundirse en el mar de la mediocridad, su figura emerge bajo el signo de la esperanza y de la épica de un héroe altruista, valiente y silencioso.

Ha sido fiel a la síntesis "invertir para ganar" dentro y fuera del rectángulo de juego. Su alto perfil de liderazgo lo muestra como un modelo a imitar para las futuras generaciones de emprendedores.

El célebre escritor Ernesto Sábato (1911-2011) alguna vez dijo: "Para ser humilde se necesita grandeza".

(Recuadro)

A modo de homenaje a su reciente incorporación al Salón de la Fama, la Selección Argentina, donde "Manu" brilló durante 18 años con la camiseta número "5" (retirada por la Confederación Argentina de Básquetbol en 2017), acaba de coronarse este domingo campeona de la AmeriCup 2022 frente a Brasil, en Recife, en el torneo más importante a nivel continental.