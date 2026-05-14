El próximo 15 de junio, el Estadio Atlanta será testigo de un enfrentamiento histórico entre España y Cabo Verde en el Mundial de 2026. La selección española, campeona del mundo en 2010 y con un palmarés repleto de títulos europeos, llega con la intención de reafirmar su dominio en el fútbol internacional. Por su parte, Cabo Verde, que celebra su primera participación en un Mundial, ha demostrado un crecimiento notable, destacándose en la Copa Africana de Naciones. Ambos equipos presentan estilos contrastantes: España, con su juego de posesión y toque característico, se enfrenta a la dinámica ofensiva de los Tubarões Azuis, que han sabido aprovechar la velocidad y técnica de sus jugadores. La expectativa es alta, ya que el encuentro promete ser un choque de estilos que podría definir el futuro de ambos en el torneo. El partido inaugural del Mundial 2026 entre España y Cabo Verde se jugará el lunes 15 de junio y comenzará a las 13:00 horas en Argentina. El estadio elegido para este choque de Jornada 1 será el Estadio Atlanta en Atlanta, de entre los grandes escenarios de este torneo organizado entre México, Estados Unidos y Canadá. La hora de los partidos del Mundial 2026 en Argentina dependerá de la ciudad en la que se dispute cada encuentro. Como el torneo se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, habrá distintas zonas horarias que afectarán al horario local para los aficionados argentinos. Por eso, antes de cada partido conviene comprobar la conversión oficial de horario según la sede concreta del Mundial. En Argentina, el partido entre 13:00 y Canadá podrá seguirse en directo a través de TV Pública y TyC Sports, además de las plataformas de streaming que tengan los derechos oficiales del Mundial 2026. Como ocurre en cada Copa del Mundo, se espera una gran cobertura previa desde varias horas antes del inicio del encuentro, con análisis, alineaciones y seguimiento en tiempo real del debut de la Albiceleste.