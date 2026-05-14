Miles de automovilistas deberán prestar atención a las restricciones vehiculares que estarán vigentes durante la segunda mitad de mayo en la Ciudad de México (CDMX) y municipios del Estado de México. Las autoridades mantendrán activos los controles del programa Hoy No Circula y anticipan vigilancia en distintos puntos de la Zona Metropolitana del Valle de México. La medida forma parte de las acciones ambientales aplicadas para reducir los niveles de contaminación durante la temporada de ozono 2026. Por ese motivo, ciertos vehículos no podrán circular entre el 14 y el 17 de mayo, dependiendo del holograma, el color del engomado y la terminación de placas. Las restricciones seguirán aplicándose en el horario habitual, de 05:00 a 22:00 horas. Además, las autoridades advirtieron que incumplir con el programa puede derivar en multas económicas, operativos de tránsito e incluso el envío del vehículo al corralón. El programa Hoy No Circula confirmó nuevas limitaciones vehiculares para la segunda semana de mayo de 2026. Las restricciones afectarán principalmente a los autos con holograma 1 y 2, aunque algunos vehículos foráneos también deberán suspender su circulación. Para el jueves 14 de mayo no podrán circular los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, y hologramas 1 y 2. En tanto, el viernes 15 la restricción aplicará para autos con engomado azul y placas terminadas en 9 y 0. El sábado 16 de mayo quedarán fuera de circulación los vehículos con holograma 1 terminados en 1, 3, 5, 7 y 9. Además, los autos con holograma 2 y los vehículos foráneos mantendrán prohibición total para circular todos los sábados. No todos los conductores deberán detener la circulación de sus vehículos. El programa contempla excepciones para ciertos automóviles y servicios que pueden transitar sin restricciones durante toda la semana. Entre los vehículos exentos del Hoy No Circula se encuentran: Las autoridades capitalinas recordaron que no respetar el programa Hoy No Circula puede generar sanciones económicas importantes. Actualmente, las multas oscilan entre 20 y 30 UMAs, lo que equivale a montos aproximados de entre 2 mil 250 y 3 mil 500 pesos en 2026. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Movilidad (Semovi) son las encargadas de aplicar las sanciones. Además de la multa, muchos conductores enfrentan el traslado de sus vehículos al corralón, lo que incrementa todavía más los costos por arrastre y resguardo.