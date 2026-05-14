Proyecto San Jorge Cobre Mendocino (PSJ) se convirtió en el primer emprendimiento minero de Mendoza en acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), luego de recibir la aprobación comité ejecutivo para incorporarse al esquema destinado a promover proyectos de gran escala. El proyecto ubicado en Uspallata, contempla una inversión total de u$s 891 millones destinada al desarrollo de la mina, la construcción de una planta de procesamiento y las obras de infraestructura vinculadas al desarrollo. Inicialmente, la compañía había presentado una propuesta de inversión por u$s 630 millones. Sin embargo, el monto final aprobado incluye además partidas destinadas a tareas de mantenimiento y cierre de mina, lo que elevó la cifra oficial comunicada por la Nación. Según explicaron fuentes de la empresa, “La aprobación en el marco del RIGI se integra a una etapa de desarrollo en la que convergen planificación técnica, infraestructura, financiamiento, cumplimiento de estándares y preparación operativa. En paralelo, el proyecto continúa impulsando programas vinculados al desarrollo de proveedores, la capacitación local y el fortalecimiento de capacidades en el territorio, entendiendo que el crecimiento productivo debe ir acompañado por oportunidades concretas para la comunidad”. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la decisión a través de sus redes sociales y destacó el rol de Mendoza en el impulso de la actividad minera, una industria que empieza a desarrollar la provincia. Según expresó, el avance de San Jorge permitirá concretar una de las primeras exportaciones de cobre del país. También señaló que ya son 16 los proyectos aprobados bajo el RIGI, por un total cercano a los u$s 30.000 millones, mientras otros 20 continúan en evaluación. Con este respaldo, PSJ pasa a integrar el grupo de desarrollos mineros incluidos en el esquema nacional de incentivos y se consolida entre las iniciativas cupríferas más avanzadas de la Argentina. En cobre, solo el proyecto sanjuanino Los Azules, de McEwen Cooper, logró entrar al RIGI hasta ahora. Espera aprobación Pachón, de Glencore, mientras otros gigantes como Taca Taca aun están evaluando la decisión. PSJ ya había obtenido la aprobación legislativa de su Declaración de Impacto Ambiental y se encuentra en etapa de factibilidad e ingeniería de detalle. Según los datos del proyecto, se prevé una explotación a cielo abierto sobre un sistema de tipo pórfido de cobre y oro. La inversión inmediata posterior a la aprobación de la DIA está ubicada en u$s 100 millones en los primeros 12 meses. El costo de operación es de u$s 120 millones anuales y hasta ahora se invirtieron más de u$s 60 millones. Según la compañía de Zonda Metals GmBH (Suiza) y Grupo Alberdi (Argentina) -comandada por Fabián Gregorio y que cuenta entre sus inversores al presidente de la UIA Martín Rappallini- el tiempo de construcción se estima entre 18 y 24 meses. PSJ tendrá una producción de 40.000 toneladas anuales de cobre fino contenido en concentrado y una vida útil de 16 años extensible a 27. El proyecto tiene leyes promedio de 0,61% de cobre, unas 295.000 toneladas de metal contenido. Gregorio había expresado en una entrevista en Latin Mining, que en Mendoza se vive una época distinta, “con gobiernos y oportunidades distintas. Los niveles de exigencia no han bajado, al contrario: los estándares internacionales son cada vez más altos. Pero tenemos la capacidad técnica y financiera para cumplirlos”. Pero recordó que “El proyecto tiene casi seis décadas de historia. Pasaron seis compañías por distintas etapas de exploración”. Hasta ahora, el único proyecto mendocino aprobado en el RIGI había sido el parque solar El Quemado, el más grande del país a cargo de YPF. De hecho, el gobernador Alfredo Cornejo adelantó la aprobación de PSJ mientras inauguraba El Quemado, un acto del que participó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La aprobación se da en un contexto de reactivación de la actividad minera en Mendoza, donde avanzan otras iniciativas como Malargüe Distrito Minero Occidental y Mendoza Norte Distrito Minero.