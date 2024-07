Los inversores quieren escuchar otra música y extreman su cobertura

Después de reclamar durante meses señales políticas, los inversores se quedaron con ganas de más. Si bien la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal aportarán instrumentos de gestión valiosos, es real que la mayoría de sus beneficios no van a verse de manera inmediata . Por esa razón, el triunfo legislativo no movió demasiado el amperímetro financiero. Las expectativas siguen atadas a los dilemas cotidianos, como el bajo ritmo de acumulación de reservas (que en junio fue negativo) y a la disyuntiva sobre si hace falta ajustar o no el tipo de cambio . Sin capacidad de dar ofrecer garantías sobre estos aspectos, el equipo económico eligió apostar a un objetivo colateral (la emisión cero) que dejó dudas en varios frentes. El resultado estuvo lejos de lo esperado, y se vio ayer en los mercados.

Es evidente que la propuesta de transferir la liquidez que hoy los bancos tienen depositada en pases pasivos, a nuevas letras que deberán ser financiadas por el Tesoro, transmitió la percepción de que el Gobierno tendrá que hacer hacia adelante un mayor esfuerzo fiscal, superior al ya comprometido. Luis Caputo y Santiago Bausili , que ayer se reunieron con representantes del sector financiero, no dieron precisiones tranquilizadoras sobre este esquema ni sobre el frente cambiario. Por esa razón, los inversores prefirieron desprenderse de papeles del sector bancario, y de activos soberanos . Los títulos volvieron a caer, el riesgo país dio un nuevo salto y el temor contagió a la cotización del dólar libre, que cerraron con nuevos valores récord.

Luis "Toto" Caputo

Si algo le faltaba a este combo de incertidumbre, era asimilar el dato de la recaudación de junio, difundido anoche por la AFIP. La cifra final muestra una caída aproximada de 14% real. Y si bien contra los números de mayo hay una mejora relativa en los ingresos que aportan los tributos ligados a la actividad, la perspectiva hacia adelante no despeja dudas. El gravamen que más sostiene la caja del Estado es el impuesto PAIS , que este mes recibió un bonus del mes anterior. La promesa de su reducción gradual a partir de la sanción de la Ley Bases, en el contexto actual, no aportó tranquilidad.

Para el equipo económico la reacción del mercado es propia de la volatilidad argentina. Aseguran que las reservas acumuladas hasta ahora son más que suficientes, y que tanto el frente fiscal como la desaceleración de la inflación no están en riesgo.

Lo que aparece es, en todo caso, un desencuentro en materia de expectativas. Los analistas quieren respuestas que los funcionarios todavía no tienen. Y esas dudas crean una brecha a la que nadie quiere quedar expuesto.