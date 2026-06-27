El Congreso Mundial de Minería inició con un llamado a impulsar la innovación.

La séptima edición del Congreso Mundial de Minería comenzó este miércoles en Lima, la capital de Perú, con la participación de empresarios, académicos y especialistas del sector a nivel global para tratar los principales desafíos de la minería en los años venideros con un llamado a impulsar la innovación.

Durante la ceremonia de apertura, el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Juan Carlos Ortiz, organizador del Congreso, destacó el significado histórico que representa para el país andino ser nuevamente sede de este encuentro internacional después de más de cinco décadas.

Litio, uno de los minerales críticos que claves para la energía nuclear y el futuro enérgetico.

Declaraciones de Juan Carlos Ortiz, organizador del Congreso Mundial de Minería

“Estoy convencido de que los próximos días fortalecerán la cooperación entre nuestros países, abrirán nuevas oportunidades de colaboración y seguirán consolidando al Congreso Mundial de Minería como el principal espacio de encuentro de la minería mundial”, afirmó Ortiz.

Asimismo, resaltó que el evento, que se desarrollará hasta el viernes 26 de junio, constituye una oportunidad para mostrar al mundo no solo el potencial minero de Perú, sino también la calidad de sus profesionales, la fortaleza de sus instituciones y la riqueza cultural de sus regiones.

La energía nuclear y los minerales críticos redefinirán el futuro de la IA

Por su parte, el presidente del Congreso Mundial de Minería, Abraham Chahuán, señaló que la minería desempeñará un papel decisivo en la nueva etapa de desarrollo global impulsada por la transición energética, la electrificación, la inteligencia artificial y el crecimiento de nuevas tecnologías que demandan cada vez más minerales estratégicos.

Chahuán sostuvo que la industria debe responder a una demanda creciente de metales mediante una combinación de nuevas inversiones, innovación tecnológica y una mayor colaboración entre los distintos actores involucrados.

Minerales apetecios por grandes potencias. Chat GPT

“La colaboración ya no es solamente un valor. Es una condición para el futuro de nuestra industria. Ninguna empresa, ningún país y ninguna tecnología resolverán este desafío por sí solos. La respuesta será necesariamente colectiva”, enfatizó.

Además, explicó que estos desafíos están reflejados en el lema de esta edición del congreso, que pone en el centro la confianza, la transformación y la tecnología como factores esenciales para garantizar una minería capaz de responder a las necesidades del mundo moderno de manera sostenible y responsable.

El ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta, apuntó en la ceremonia que los indicadores registrados en el rubro minero peruano evidencian la confianza de los inversionistas en el país andino y la continuidad de importantes proyectos de inversión y exploración en distintas regiones.

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“Los resultados alcanzados permiten proyectar que la inversión minera bordeará los 6.300 millones de dólares al cierre de 2026, reflejando la confianza de los inversionistas en el potencial geológico, la estabilidad macroeconómica y las oportunidades que ofrece el Perú”, subrayó.

Añadió que, en un contexto de creciente demanda global de cobre y otros minerales críticos, Perú está llamado a desempeñar un papel cada vez más relevante en la construcción de un futuro energético más limpio, resiliente y sostenible.

Fuente: EFE