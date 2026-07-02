Los puntos claves de este acuerdo que cambiará la economía regional.

México y Estados Unidos dieron el primer paso en lo que será una alianza estratégica para ambas naciones y que pone a los minerales críticos para la transición energética en el centro del nuevo tablero geopolítico comandado por la minería como sector clave del creciente poder global.

Con la transición energética que la modernidad está demandando, fuentes de energía como el gas y/o el petróleo se están corriendo del centro para darle espacio a los minerales críticos.

Minerales tan preciados por la economía mundial desde la época colonial como el oro y la plata le abren espacio ahora a minerales estratégicos como el litio, cobalto, níquel, uranio, cobre, entre otros insumos estratégicos para la transición energética.

El Congreso Mundial de Minería inició con un llamado a impulsar la innovación. El Cronista | Chat GPT

En ese sentido, países como México cobran relevancia y protagonismo en el tablero económico mundial. No solo por su riqueza geológica, sino porque, de acuerdo con la Cámara Minera de México, “México es un país líder en la producción de minerales, actualmente ocupa uno de los 10 principales lugares de 16 productos”, condición que hoy le otorga un papel estratégico dentro de las cadenas globales de suministro y del “nuevo poder global que redefine el futuro”. Una realidad que Estados Unidos observa con interés, pero que también lleva a China a mirar de reojo lo que estas dos naciones occidentales puedan negociar.

La tecnología moderna está mutando y con ello, las industrias primarias vuelven a tomar relevancia para el futuro, la economía y la seguridad nacional. “Estos minerales (críticos) son hoy piezas clave en diplomacia, seguridad y estrategia global”.

En las últimas semanas La Secretaría de Economía de México dio a conocer los detalles y el punteo del “Plan de acción Estados Unidos - México sobre minerales críticos”. ¿Por qué esto es clave?, porque define el suministro de los minerales críticos marca el ritmo con el que una nación programa en el mundo actual.

Oro, cobre y plata lideran la producción en México. CAMIMEX

México y Estados Unidos alertan a China: buscan reducir su dependencia y construir una cadena regional de minerales críticos

La alianza entre México y Estados Unidos en este Plan de acción Estados Unidos - México sobre minerales críticos muestra a México como un socio estratégico para su país vecino, ya que México en la actualidad se mantiene entre el top 10 de las principales naciones con grandes yacimientos de minerales.

Sus 32 entidades federativas poseen actividad minera y una importante diversidad geológica, con presencia de minerales estratégicos distribuidos en prácticamente todo el territorio nacional.

“México es un país clave como proveedor de minerales para la región de norteamérica, se ha consolidado como parte fundamental de importantes cadenas de suministro”. México es uno de los pocos países que entendió el nuevo orden mundial atravesado por los minerales críticos, pues no basta con poseerlos, se necesita la maquinaria para su extracción y procesamiento en cadena.

Analizar la implementación de precios mínimos a las importaciones de minerales críticos, comenzando con ciertos minerales estratégicos.

Explorar un acuerdo plurilateral para fortalecer el comercio y la resiliencia de las cadenas de suministro de minerales críticos.

Coordinar medidas para impulsar un mercado más sólido , incluyendo: Estándares regulatorios para minería, procesamiento y comercio, sumando la Cooperación técnica y regulatoria y la Promoción y evaluación de inversiones.

Fortalecer la cooperación en cartografía geológica, investigación y desarrollo tecnológico , así como en la creación de reservas estratégicas.

Establecer mecanismos de respuesta rápida ante posibles interrupciones o crisis en las cadenas de suministro .

Identificar y priorizar proyectos de minería, procesamiento y manufactura en México , Estados Unidos y terceros países para facilitar su financiamiento y apoyo público.

Incrementar la transparencia del mercado mediante el intercambio de información geológica sobre posibles yacimientos entre ambos países.

El plan será desarrollado conjuntamente por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y la Secretaría de Economía de México.

México y Estados Unidos apuntan a ser un bloque compacto de producción y refinación de minerales crítcos de la zona.

Esta alianza es mucho más importante de lo que parece a simple vista, pues puede llegar a cambiar el mapa geopolítico y las relaciones que los países del T-MEC, Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, tienen actualmente con China, ya que la minería es apenas la punta del iceberg.

Detrás de este acuerdo se habla de reorganización geopolítica, comercio internacional, seguridad nacional, industria automotriz, inteligencia artificial, transición energética y defensa.

México y Estados Unidos buscan con este plan dar solución a un problema crucial que sin nombrarlo de forma categórica, dice “China”. Claudia Sheinbaum y Donald Trump buscan no depender del humor de Xi Jinping desde Pekín, pues China domina hoy el tablero de los minerales clave para la economía del siglo XXI.

Es así que en una cadena de suministros, en palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, “Si se fabrican autos en un lugar y ese lugar no tiene esos materiales críticos, pues tiene que importar minerales críticos. Estos elementos críticos y tierras raras se vuelven muy importantes en las cadenas de suministros”.

Pero no solo autos, el INEGI agrega en uno de sus informes anuales con un dispositivo que todos conocen y usan: “El celular es un objeto que utiliza muchos minerales para su fabricación. Contiene, por ejemplo, plástico que se obtiene del petróleo, así como cobre, hierro, zinc, magnesio ¡y hasta oro y plata!“, es decir, si falta un solo mineral en la cadena de suministros, el celular no podrá terminarse, por efecto dominó, se frena la economía, y habría que ceder a las exigencias de quién hoy domina la minería en el mundo.

Los menerales críticos definen el rumob de la economía mundial.

China posee importantes reservas de algunos minerales críticos, pero su verdadero poder radica en otra etapa de la cadena: domina el refinado, el procesamiento, la fabricación de componentes y buena parte de las exportaciones mundiales. En suma, México y Estados Unidos buscan construir una cadena de suministro propia que reduzca esa dependencia.

“Los minerales críticos para la transición energética cobraron mayor importancia en mercados internacionales gracias a su creciente demanda, generando oportunidades de inversión en minería sustentable, cadenas de suministro responsable e innovación tecnológica”, reportó la Secretaría de Economía de México en su Anuario Estadísticos de la Minería Mexicana, 2024 edición 2025.

Es así que cuando México y Estados Unidos habla de “las distorsiones derivadas de políticas y prácticas generalizadas de carácter no orientado al mercado”, se están refiriendo de forma diplomática a controles de exportación, manipulación de precios, dominios de las cadenas de suministros y subsidios estatales, de quién hoy lidera el mapa minero de los minerales críticos.

user6702303

El nuevo poder económico lo tienen los que refinan los minerales críticos, no quienes son dueños de los yacimientos

Un informe de CAMIMEX deja en claro que “la verdadera fuerza está en la refinación ” de los minerales críticos. Según la Cámara Minera de México, en la actualidad, China es quien domina la etapa más valiosa de esta cadena de minerales críticos. El gigante asiático refina el 90% de las tierras raras, entre el 60 y 70% del litio y el cobalto.

Asimismo, China produce el 85% de ánodos y el 70% de cátodos, y controla el 85% de la producción de celdas de batería.

Países con poder de suministro:

República del Congo: 70% de Cobalto

China: 60% de tierras raras

Indonesia: 50% de níquel

Australia y Chile: entre los dos suman el 75% de litio

China: 75% de refinación de níquel

La alianza entre México y Estados Unidos marca un direccionamiento económico regional que en efecto desafía a China, el gran dominador, poseedor y refinador de los minerales críticos.

El ejemplo que utiliza CAMIMEX resume el nuevo mapa del poder mundial: Australia extrae litio, pero gran parte de ese mineral viaja a China para ser refinado, transformado en materiales para baterías y posteriormente incorporado a vehículos eléctricos y otros productos tecnológicos. Es en ese proceso donde se concentra el mayor valor económico.

México toma impulso para convertirse en potencia minera en América tomar el control del nuevo poder global económico

Par el 2024, según la CAMIMEX, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Guerrero, tienen la mayor producción minera según empresas afiliadas a la cámara.

Mayor producción minero-metalúrgica 2024: Oro, cobre, plata, zinc, molibdeno, fluorita, plomo, fierro, sulfato de sodio, sal, dolomita, arena sílica, yeso, manganeso, caolín y barita, entre otros.

La alianza entre Estados Unidos y México con este Plan de acción en el campo minero es fundamental ya que “Estados Unidos es el principal destino de exportaciones minero-metalúrgicas de México, con una participación del 52% del total en 2023″ .

“México tiene algunos de estos minerales muy importantes. -Somos desde la Colonia- el principal productor de plata del mundo. El oro también, según la clasificación, se considera crítico. Nosotros también tenemos oro”, señaló Claudia Sheinbaum.

Con este plan, que comienza como un acuerdo bilateral pero aspira a convertirse en un mecanismo plurilateral, México y Estados Unidos le envían un mensaje al mundo —y especialmente a China—: buscan construir una cadena de suministro propia para extraer, procesar, refinar y manufacturar los minerales que definirán la economía del siglo XXI .

Ese objetivo abre la puerta a la incorporación de otros actores estratégicos como Canadá, Chile, Perú o Australia, países que también desempeñan un papel clave en la producción mundial de minerales críticos.