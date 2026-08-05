En esta noticia La apuesta de HappyRobot por México

HappyRobot, startup especializada en agentes de inteligencia artificial para automatizar operaciones empresariales, cerró una ronda de financiación Serie C de u$s150 millones de dólares, liderada por Prysm Capital y coliderada por Eurazeo. Esta ronda valora la empresa en u$s 1,200 millones de dólares tras la inversión, con lo cual alcanza el estatus de unicornio.

En total, HappyRobot ha levantado alrededor de u$s 200 millones de dólares. La compañía aseguró que los inversionistas actuales, a16z, Base10 y Y Combinator, redoblan su apuesta con la participación de inversores estratégicos como Koch Disruptive Technologies (KDT), Orange, T.Capital (Deutsche Telekom), Bankinter, Endeavor Catalyst, Kfund y Wave-X.

HappyRobot desarrolla agentes de inteligencia artificial con voz que pueden atender llamadas telefónicas como si fueran una persona, resolver solicitudes de clientes y ejecutar tareas dentro de los sistemas de una empresa.

La startup fue fundada por los españoles Pablo Palafox (CEO), Javi Palafox (COO) y Luis Paarup (CTO), cuyo liderazgo combina experiencia en inteligencia artificial, operaciones y desarrollo tecnológico para abordar desafíos operativos reales. Los fundadores se encontraron en Estados Unidos; dos de ellos realizaban estudios de posgrado e investigación, mientras que Javier Palafox trabajaba como director financiero (CFO) de una de las mayores compañías de aceite de oliva del mundo en ese país.

Cada vez que Javier Palafox necesitaba coordinar transporte para mover mercancías, debía llamar a intermediarios logísticos. El problema era que entre 30% y 60% de las llamadas nunca eran contestadas por falta de personal; podía esperar entre 40 y 50 minutos para hablar con una persona. Ese cuello de botella les hizo pensar que la tecnología de voz basada en IA ya estaba lista para resolver un problema real de negocio.

A diferencia de un chatbot tradicional, estos agentes no sólo conversan: también consultan bases de datos, programan citas, envían correos, generan tickets, actualizan sistemas internos e incluso coordinan varios procesos al mismo tiempo. Cuando detectan un caso complejo o un cliente molesto, pueden transferir automáticamente la conversación a un operador humano, detalló Marcos Diehl, director de Latinoamérica de HappyRobot, en entrevista con El Cronista.

Marcos Diehl, director de Latinoamérica de HappyRobot | Foto: Cortesía

Actualmente, HappyRobot trabaja con más de 150 grandes empresas, entre ellas DHL, Kuehne + Nagel, Naturgy, Repsol y Uber, en España. Mientras que en México destacan Niagara Bottling, Trayecto y Flecha Amarilla.

Además, agrega Diehl, HappyRobot trabaja con ocho de los diez principales brokers logísticos de Estados Unidos.

Tras consolidarse en el sector logístico, la compañía está expandiendo su plataforma a industrias como seguros, energía, telecomunicaciones, retail y aerolíneas, donde persisten operaciones complejas basadas en procesos manuales y sistemas fragmentados.

Diehl hizo hincapié en el crecimiento acelerado de la startup, hace menos de un año tenían entre 12 y 14 empleados y hoy ya son más de 140 personas. Este crecimiento ha sido sostenido, en parte, por la inyección de capital de riesgo. Diehl compartió que antes de la Serie C ya habían levantado alrededor de u$s 62 millones de dólares.

La nueva inversión permitirá acelerar el desarrollo de la plataforma de HappyRobot, fortaleciendo sus capacidades de IA, la integración con sistemas empresariales y el despliegue de agentes a gran escala, además de reforzar sus equipos globales para atender la creciente demanda del mercado.

La apuesta de HappyRobot por México

Impulsada por la creciente demanda de automatización de procesos complejos, la compañía pasó de dos a ocho oficinas en el último año, con presencia en Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Australia, incluyendo una oficina en México para fortalecer su crecimiento y atención a clientes en la región.

Diehl compartió que la empresa apenas comenzó su expansión regional en marzo de este año y decidió abrir una oficina en México tras detectar una demanda mucho mayor a la esperada por soluciones de agentes de IA para atención al cliente y operaciones empresariales.

El contexto geopolítico, la relocalización de operaciones y la necesidad de elevar la productividad convierten a México en un mercado especialmente atractivo, opina Diehl.

En el país ya cuentan con más de 10 clientes firmados de industrias como logística, telecomunicaciones, servicios financieros, manufactura, automotriz y química.

“Hemos cerrado contratos de siete cifras en ocho semanas”, presumió el directivo.

En el país ya cuenta con un equipo de cinco personas y espera crecer hasta decenas de empleados antes de terminar el año y superar las 100 personas en un plazo de 12 a 18 meses.

La presencia de HappyRobot en México forma parte de su estrategia de crecimiento en Latinoamérica, acompañando a empresas en la transformación de sus operaciones mediante soluciones de IA que se integran con sistemas existentes y facilitan la toma de decisiones en tiempo real.

“México tiene una oportunidad histórica para dar un salto en productividad a través de la inteligencia artificial. Esta inversión nos permitirá acelerar la expansión de HappyRobot en el país y acompañar a las empresas mexicanas en la transformación de sus operaciones para competir y liderar a nivel global,” finalizó, Diehl.