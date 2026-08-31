El Decreto 274/2024 modificó el mecanismo de movilidad previsional y estableció que determinados haberes administrados por ANSES se actualicen todos los meses de acuerdo con la inflación.

La modalidad reemplazó la fórmula anterior y comenzó a aplicarse sobre las prestaciones correspondientes a julio de 2024.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial el 25 de marzo de 2024 y modificó el artículo 32 de la Ley 24.241, que establece el mecanismo de movilidad de las prestaciones previsionales.

Cómo se calculan los aumentos mensuales

De acuerdo con el decreto, las prestaciones alcanzadas deben actualizarse mensualmente tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional elaborado por el INDEC.

La norma establece que la movilidad de cada mes se calcula utilizando la variación del IPC correspondiente al mes previo al mes anterior al pago. Es decir, existe un desfasaje de dos meses entre el índice utilizado y el momento en que se aplica el incremento.

El propio decreto presenta como ejemplo que para julio de 2024 se tomó la variación del IPC correspondiente a mayo de ese año. Para agosto se utilizó el índice de junio y, posteriormente, se continuó con el mismo mecanismo.

Cómo se calculan los aumentos mensuales. Shutterstock

Qué prestaciones están incluidas

El artículo 32 modificado establece que la movilidad alcanza a las prestaciones mencionadas en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17 de la Ley 24.241.

En concreto, se trata de:

Prestación Básica Universal (PBU) .

Prestación Compensatoria (PC) .

Retiro por invalidez .

Pensión por fallecimiento .

Prestación Adicional por Permanencia (PAP) .

Prestación por Edad Avanzada (PEA).

La norma determina además que estas prestaciones son móviles y que la aplicación del índice no puede generar una disminución del haber que percibe el beneficiario.

Por lo tanto, el cambio estableció un mecanismo de actualización vinculado directamente con la evolución de los precios, en lugar de depender de una fórmula que combinaba distintos indicadores relacionados con salarios y recaudación.

¿Cuándo comenzó a aplicarse?

El decreto dispuso que la primera actualización bajo el nuevo esquema se hiciera efectiva sobre las prestaciones previsionales correspondientes a julio de 2024.

Antes de la entrada plena del nuevo sistema, la norma contempló una etapa de transición. En abril de 2024 se otorgó un incremento extraordinario del 12,5%, además de un adelanto de movilidad; en mayo y junio también se establecieron adelantos vinculados con la movilidad.

De esta manera, el Decreto 274/2024 estableció un esquema en el que los haberes alcanzados por la normativa previsional se actualizan mensualmente de acuerdo con la evolución del IPC, con el objetivo establecido por la propia norma de vincular la movilidad con el costo de vida.