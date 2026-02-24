Tras su paso por Manchester City, Julián Álvarez podría irse del Atlético de Madrid próximamente para reforzar a un campeón de Champions League. De esta manera, llegaría al cuarto club para dar un salto clave en su carrera. “Chicos, se los sigo diciendo: el futuro de Julián no es un tema para enero, es un tema para el verano”, había adelantado en YouTube Fabrizio Romano, especialista en el mercado europeo. Desde Argentina, el periodista Hugo Balassone aseguró que la Araña estaría muy cerca de convertirse en refuerzo del Barcelona una vez que termine el Mundial 2026. Actualmente, Julián Álvarez tiene contrato hasta 2030 con el Colchonero, con una cláusula millonaria de hasta 500 millones de euros. Sin embargo, informaron que la cifra que pondría el Culé sería de 70 millones, lo mismo que le pagó el Atlético al City. Por su parte, Fabrizio destacó: “Sigue siendo una historia a seguir. Por un lado, el Atlético de Madrid quiere y espera retener al jugador. Pero, por otro lado, está la parte del jugador, el propio jugador, su agente… Obviamente, Álvarez mantiene sus opciones abiertas de cara al verano“. Desde el equipo madrileño quieren mantener al cordobés, aunque será muy difícil ante la cantidad de interesados en adquirir sus servicios. “Esto depende de lo que el Atlético y Julián decidan en los próximos meses. No es un tema para ahora, no se decidirá nada en enero. Ni siquiera en febrero”, destacó Romano. A su vez, insistió en que es “uno de los delanteros más buscados de Europa”, por lo que “en términos de gestiones, de reuniones, no se trata solo de un club”. Si bien “hay muchos rumores sobre el Barcelona, seguro”, también adelanta que no son los únicos en carrera, ya que “hay varios clubes preguntando”. Más allá de que Julián pasó por una sequía de 65 días sin goles durante el inicio de 2026, el campeón del mundo se convirtió en uno de los artilleros más letales de Europa actualmente. A su vez, hizo valer cada millón que pagó el Colchonero por su pase en 2024: en 92 partidos en total, convirtió 42 goles y brindó 14 asistencias a sus compañeros.