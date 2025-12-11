Los futbolistas argentinos vuelven a ocupar un rol central en la temporada 2025/26, no solo dentro de las canchas europeas sino también en el negocio que se mueve alrededor. Más allá de los contratos formales —que en muchos casos no son públicos—, su posición económica se completa con premios por rendimiento, bonificaciones por objetivos y acuerdos de publicidad y derechos de imagen. Para este análisis se utilizaron cifras difundidas por bases de datos especializadas como Capology y SalarySport, además de estimaciones construidas a partir de rangos habituales del mercado internacional, valores comparables y filtraciones.

El dominio de Lautaro Martínez

El caso más fuerte sigue siendo el de Lautaro Martínez, capitán del Inter, campeón de la Serie A 2023/24 y uno de los delanteros más influyentes del fútbol europeo. Según estimaciones basadas en datos de Capology, su contrato ronda los 16 millones de euros brutos por año, más premios que pueden añadir otros 3 a 4 millones de euros por temporada. Para el componente publicitario se tomó el rango que suelen percibir los delanteros titulares de clubes grandes en acuerdos globales (Nike, sponsors institucionales), que en su categoría se ubica entre u$s 1,5 y 2,5 millones anuales. Así, el ingreso total del Toro para esta temporada se proyecta entre u$s 22 y 24 millones, el más alto entre los argentinos en Europa.

Paulo Dybala, aunque sin una Roma dominante, volvió a cerrar la temporada como su jugador más determinante en Europa League. Datos no oficiales usados por Capology ubican su contrato cerca de los 13 millones de euros brutos. Su histórico acuerdo con Adidas —no público, pero estimado en la franja de u$s 1,5 a u$s 2 millones anuales— sostiene un buen nivel de ingresos comerciales. En total, Dybala se mueve cerca de los u$s 16–17 millones al año.

La Premier League

En Inglaterra, Cristian “Cuti” Romero volvió a figurar entre los defensores más consistentes de la Premier. SalarySport estima que percibe alrededor de 8 millones de libras anuales, cifra que lo ubica en la parte alta de su posición. Su exposición comercial es moderada, por lo que aquí se aplicó el rango inferior habitual para defensores: entre u$s 600.000 y u$s 800.000 por acuerdos institucionales y técnicos. Su ingreso total se ubica por encima de los u$s 14 millones.

Enzo Fernández levanta la Copa del Mundo obtenida por la Selección argentina en Qatar.

El caso de Enzo Fernández suma un hito puntual que modifica la ecuación económica: Chelsea se consagró campeón del Mundial de Clubes 2025, y Enzo fue figura del equipo. Según montos estimados por Capology, su contrato ronda los 9 millones de libras brutas por año, más premios ligados a títulos internacionales. Para la publicidad se tomó el rango habitual de mediocampistas con presencia global y contrato con Nike (entre u$s 1,2 y 1,8 millones). Así, Enzo se mantiene en torno a los u$s 14 millones por temporada.

En el caso de Alexis Mac Allister, su salario en Liverpool FC, según Capology, se ubica entre 7,8 y 9 millones de libras, y su rol en la Selección y en Champions lo sostiene como una figura internacional consolidada. Para el componente comercial se tomó la banda estándar de jugadores titulares de clubes globales: entre u$s 1 y 1,3 millones. Su ingreso total ronda los u$s 12 millones.

Dibu Martínez

Un caso singular es el de Emiliano “Dibu” Martínez, cuyo valor creció tanto dentro como fuera de la cancha. Su contrato, estimado por Capology en 8 millones de libras anuales, se potencia con acuerdos publicitarios de escala global. El más relevante es el de Zoomex —mencionado en medios europeos como un sponsoreo de siete cifras—, al que se suma su vínculo con Adidas, Bplay, y, en la Argentina, la cadena de hamburgueserías Mostaza. Para esta proyección se utilizó el rango documentado para embajadores de alta visibilidad: entre u$s 1,5 y 2,5 millones. Así, su ingreso total supera los u$s 12 millones.

El título que logró Exequiel Palacios en la Bundesliga 2023/24 con Bayer Leverkusen, un título histórico que elevó su cotización. Capology estima su salario cerca de 7,5 millones de euros. Con un perfil comercial moderado (entre u$s 300.000 y 500.000), su ingreso total ronda los u$s 9 millones.

Julián Álvarez, ya más asentado en Atlético de Madrid, percibe un salario aproximado de 6,7 millones de libras, según SalarySport. Para publicidad se usó la banda típica de delanteros jóvenes campeones del mundo, entre u$s 1,5 y 2,2 millones. Así llega a un total cercano a los u$s 11 millones.

Lisandro Martínez, pese a una temporada previa condicionada por lesiones, mantiene un contrato fuerte en Manchester United, estimado en 6 millones de libras anuales. Con premios y activaciones menores, su total se acerca a los u$s 9 millones.

Alejandro Garnacho, uno de los principales "europibes" de la Selección Argentina, en un amistoso con Australia

El caso más disruptivo es el de Alejandro Garnacho. Su salario estimado —entre 4,6 y 5,7 millones de libras— no es lo que lo destaca: es su negocio de imagen. The Sun reveló que en 2024 facturó 3,5 millones de libras (unos u$s 4,48 millones) solo en derechos publicitarios. Como la mayoría de sus contratos no son públicos, se tomó esa cifra como piso, aplicando el crecimiento habitual de atletas con influencia digital (entre 5% y 15% anual). Con eso, Garnacho ya se mueve alrededor de u$s 11,5 millones por temporada. Su empresa TATI Entertainment Ltd, registrada en Reino Unido, confirma la formalización del negocio.

Por último, Nicolás González (Juventus) percibe alrededor de 4 millones de libras, mientras que Matías Soulé (Roma), una de las revelaciones jóvenes del Calcio, está en torno a los 4,6 millones de euros. Con premios moderados y acuerdos secundarios, ambos rondan los u$s 5 a 6 millones anuales.