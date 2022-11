La inflación arriba de 6%: el plan del Gobierno es bajarla un punto por mes

La inflación de octubre fue de 6,3%, apenas por debajo de lo que estimaban las consultoras privadas (6,5% en promedio). La cifra marcó un aumento de los precios del 76,6% desde enero y un 88% contra el mismo mes del año pasado. Hay más: si se proyecta a diciembre, el aumento del costo de vida en 2022 tiene grandes chances de superar el 100%.

El plan oficial es que los precios comiencen a bajar un punto porcentual por mes. Si bien por ahora el Gobierno apuesta al programa Precios Justos para contener la inflación, no se descartan otros acuerdos aunque la idea no es frenar la economía. También se sabe que mantener los precios congelados en todo el país por cuatro meses en más de 1000 productos no borrará la inflación de un plumazo. En el mejor de los casos, economistas y analistas de diferentes consultoras indican que Precios Justos puede colaborar para que los precios bajen entre 1% y 1,5%.



Tal vez el caso que más pega en el bolsillo es el de los alimentos, que aumentan un 91,6% en los últimos doce meses, es decir 3,6 puntos porcentuales por encima del nivel general de inflación, Pero un sector que llama la atención en cuanto a la suba de precios es el de



Los economistas creen que para bajar la inflación el Gobierno va a tener que hacer un ajuste fiscal, dejar de emitir y que también el mercado entienda que no va a emitir a pesar de los vencimientos que tiene y la necesidad de abastecer al Estado.

Hoy la realidad es que el Gobierno no está emitiendo, pero es cierto que el frente de tormenta que tiene en 2023 es grande.

La pregunta que se hace el mercado es cómo se van a pagar las Letras del Tesoro y los bonos ajustables a tasa variable. En total suman cerca de 12 billones de pesos y los vencimientos son todos de corto plazo. Por otro lado en Leliq hay 8 billones a tasas de 100%. Para tener una dimensión del problema hoy la base monetaria es de alrededor de 4 billones de pesos.

Teniendo en cuenta este panorama, los analistas aseguran que el Gobierno va a tener un 2023 de continuas negociaciones. Además, porque el año que viene en lo estructural se va a empezar a descontar el plan de estabilización del próximo Gobierno, gane el oficialismo o la oposición. Es decir, quienes tienen esta postura piensan que la brecha entre los dólares comenzará a achicarse y que hoy gran parte de la economía aún se rige por el dólar oficial.