Seguridad jurídica en un país acostumbrado a romper las reglas. El presidente de la Nación, Javier Milei, se enfureció ante funcionarios por la falta de inversiones extranjeras a pesar de los cambios en las reglas que, según insisten en Casa Rosada, demuestran que Argentina cambió.

En medio de la conversación, uno de ellos recordó un dato arrojado semanas atrás por el histórico economista del Citibank, Ricardo Dessy: Argentina tiene más juicios pendientes en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) que el resto de los países juntos. La conclusión fue que se estaba haciendo los deberes necesarios para recibir inversiones, pero lleva tiempo lograr esa estabilidad.

Parte de ese mensaje es que el país funcione con un Presupuesto, lo que permitirá otro tipo de acceso al mercado. La famosa ley de recursos recién comenzó a moverse en el Congreso esta semana. A eso se le sumó la intransigencia para realizar modificaciones que gobernadores fueron pidiéndole al ministro del interior, Diego Santilli.

El Gobierno porteño hizo lo suyo: “ Nos dicen que lo van a modificar, pero el cambio de la coparticipación no está plasmado en el texto. Hasta que eso no suceda, no podemos hablar de un acuerdo ”, dijo a El Cronista el martes un funcionario muy cercano al jefe de Gobierno, Jorge Macri. Este último convive con la interna del PRO en su distrito, sumado a que debió concederle mayor poder a Daniel Angelici, quien tomó los controles de la Legislatura porteña.

Jorge Macri. (Fuente: archivo).

“Creer que el ‘Tano’ te ayuda en la gestión es no entender que él te pone al status quo para que todos le respondan. Luego viaja al exterior y tu futuro queda en tus manos, pero con menos herramientas”, relató a este medio alguien que lo conoce hace más de 20 años. A esta situación se le suma que los libertarios de la Capital están lejos de prestarle votos.

De vuelta en lo nacional, se logró, con demoras, la conformación de las comisiones para apurar los debates en torno a la reforma laboral. Votos a cambio de recursos es una dinámica gastada, pero sigue siendo eficiente. El reparto de ATN, como el que recibió Osvaldo Jaldo (Tucumán) por $20.000 millones de pesos, sería el arma ideal para Santilli.

¿ Cuánto hay para repartir ? Economía tiene un acumulado de $708.000 millones más. Patricia Bullrich fue demasiado optimista y creyó que una reforma de tal magnitud podía ser un trámite. Está por verse. Circuló la versión de que Karina Milei no tuvo problema en que la situación tuviera alguna demora para apagar -al menos por un rato- la estrella de la exministra de Seguridad.

En el Senado, los libertarios consideran que no debería haber mayores inconvenientes para avanzar. Hasta el formoseño Francisco Paoltroni ya está de vuelta. Fue el primero en animarse a enfrentar públicamente a Santiago Caputo por el asunto del juez Ariel Lijo. “Me abrieron las puertas”, dijo a El Cronista.

En el Poder Judicial aguardan para dar su mirada sobre la reforma laboral que planteó el Gobierno. El traspaso de juzgados nacionales al ámbito porteño del artículo 91 fue un baldazo de agua fría. El otro en la mira es el 90, que dice que los jueces deben adecuar sus fallos a los de la Corte Suprema para evitar la acusación dentro del Consejo de la Magistratura. Hubo movimientos allí. Karina Milei puso al poco conocido Gonzalo Roca en una butaca. El cordobés aceptó sin chistar.

En la economía sorprendió, para bien, que el Gobierno planteara la modificación de las bandas de flotación para el dólar. Ahora se actualizarán al ritmo de la inflación de dos meses previos. Es decir, la inflación de noviembre marcará la amplitud de la banda de enero. Además, hubo un compromiso de palabra de que habrá compra de reservas. Pragmatismo que es música para los oídos de “mandrilandia”.

La inflación volvió a preocupar en despachos de Casa Rosada. Desde mayo se mantiene la suba. A pesar de las críticas por la mirada casi ajena a lo que sucede en la microeconomía, el Presidente no salió de su dogma en la Fundación Faro: “Un gobierno liberal se dedica a equilibrar la cancha y de respetar los derechos naturales. Después, que obren los individuos. Los que hablan de la micro son corruptos, están haciendo lobby. Este es un gobierno honesto”, siguió el mandatario.