En esta noticia <b>Glaciares: una ley cuestionada desde su origen</b>

El presidente Javier Milei envió al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares Nº 26.639, según informó este domingo la Oficina del Presidente mediante un comunicado oficial. La iniciativa busca “ordenar de manera urgente” el marco normativo ambiental y “consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”.

El comunicado, difundido el 15 de diciembre, plantea una crítica frontal a la normativa vigente desde hace 15 años. “La mal llamada Ley de Glaciares ha demostrado graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales”, señala el texto oficial.

Según el Gobierno, la Ley 26.639 presenta problemas estructurales que justifican su reforma. “Esta norma propone reglas claras: protege los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalece los estándares ambientales vigentes y elimina la discrecionalidad que, bajo pretextos ideológicos, obstruyó el desarrollo económico del país”, sostiene el comunicado.

El proyecto oficial apunta directamente a redefinir conceptos clave de la legislación actual, especialmente el controvertido término de “ambiente periglacial”, que ha sido objeto de disputas judiciales desde la sanción de la ley original.

El documento presidencial enfatiza dos pilares constitucionales para respaldar la reforma. En primer lugar, destaca el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece la obligación de “proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano”. Este argumento apunta a rebatir las acusaciones de que el proyecto debilita la protección ambiental.

El segundo punto se centra en el artículo 124, que reconoce a las provincias como “dominio originario de sus recursos naturales”. Según el texto oficial, la reforma busca “fortalecer el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconoce su capacidad técnica y científica, y promueve una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares”.

Este enfoque representa el núcleo de lo que el Gobierno denomina “federalismo ambiental”: transferir a las provincias la potestad de determinar qué zonas califican como ambientes periglaciares y, por lo tanto, quedan o no bajo protección legal.