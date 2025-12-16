Mientras el Congreso Nacional avanza con el presupuesto y con las leyes claves para la reforma mileista, un grupo de gobernadores se reunió para enviarle un mensaje a una Casa Rosada que no los cuenta como interlocutores válidos.

El encuentro se realizó en la Casa de La Pampa en la Ciudad de Buenos Aires y participaron, además del anfitrión Sergio Ziliotto, el bonaerense Axel Kicillof; el formoseño Gildo Insfrán; el riojano Ricardo Quintela; el santiagueño Elías Suárez y el fueguino Gustavo Melella.

Si bien no son todos peronistas, todos llevan el sello de ser rechazados por la jefatura del Estado que recae en Javier Mieli.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni ya dijo que es difícil que se establezca el diálogo. “Nosotros trabajamos para lo que la gente nos pide. Cuando uno marca que el equilibrio fiscal es un tema fundamental, que el endeudamiento implica un sacrificio para las generaciones futuras, cuando pedimos que se adhieran a determinadas leyes entendés que hay gobernadores que no van en línea con lo que la gente nos pide“, dijo.

Luego añadió que "hoy no tiene mucho sentido (un encuentro) cuando lo único que les importa es que al Gobierno le vaya mal. No hay mucho para dialogar”.

Los gobernadores, como respuesta, firmaron un documento que lleva como título “Recuperar la Argentina federal e inclusiva”.

En momentos en los que se habla de un reparto de Aportes del Tesoro para provincias que acompañen las iniciativas parlamentarias libertarias, la carta hace un señalamiento claro al federalismo pero hace un silencio llamativo sobre otros temas de interés.

“Las provincias argentinas, a partir del retiro de la Nación, asumieron casi en soledad la prestación de los servicios públicos indelegables, cuya transferencia no fue acompañada de las partidas correspondientes. Con el gobierno nacional actual se agrega un cúmulo de incumplimientos y de deudas, más la interrupción de la obra pública en todo el territorio nacional. Paralelamente, las Provincias fueron recibiendo cada vez menos recursos”, señala el diagnóstico.

Después recuerdan que, con la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, en 1988, “la parte que corresponde a las provincias cayó del 58% al 42%” y señalan que “cada decisión del actual gobierno nacional agrava la situación”.

“Resulta imperioso entonces rediscutir el Federalismo pensado como herramienta estratégica para lograr el desarrollo y la inclusión. Los gobernadores abajo firmantes, acompañados de legisladores nacionales de nuestras provincias, impulsaremos y sostendremos una agenda política e institucional en el Congreso Nacional ”, añaden.

Quizá la advertencia más clara es que los mandatarios intensificarán “el intercambio de ideas” y buscarán “los acuerdos necesarios para conformar mayorías, más allá de las pertenencias partidarias o sectoriales”.

“Seremos parte de toda iniciativa que promueva bienestar del conjunto. Y, por el contrario, rechazaremos todas las que pretendan quitar recursos y derechos a las provincias y a sus habitantes, en especial a los productores y trabajadores. Estamos convencidos que otra Argentina es posible”, destacaron.

Diego Nasello

En el encuentro estuvieron presentes legisladores que, por estas horas, trabajan en la agenda parlamentaria de Milei.

En ese sentido se destaca que la única mención a esa agenda se una sola frase que, en realidad, apunta hacia otro sentido: “Hasta la reforma laboral que hoy plantea (el Gobierno) se convirtió en un instrumento impensado para generar más desfinanciamiento federal”.