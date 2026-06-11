El Samsung Galaxy A57 está en descuento: El Corte Inglés ofrece el smartphone que destaca por su fotografía y sistema impulsado por IA.

Quienes buscan renovar su teléfono móvil con un dispositivo de última generación ahora tienen una nueva oportunidad de ahorro. El Corte Inglés ofrece el Samsung Galaxy A57 5G con descuento, un smartphone que destaca por su sistema impulsado por inteligencia artificial, su potente apartado fotográfico y una batería diseñada para acompañar al usuario durante toda la jornada.

Además de su rendimiento, el dispositivo incorpora herramientas avanzadas de Galaxy AI que facilitan la búsqueda de información, la edición de imágenes y el intercambio de archivos entre dispositivos Samsung. Todo ello se combina con una pantalla de gran tamaño y una configuración de cámaras pensada para los amantes de la fotografía.

El smartphone de Samsung que apuesta por la fotografía, la inteligencia artificial y la autonomía

El Samsung Galaxy A57 5G llega con un diseño moderno disponible en cuatro colores: azul oscuro, azul claro, gris y lila. El dispositivo cuenta con certificación IP67, lo que le proporciona resistencia al polvo y al agua para ofrecer una mayor protección en el uso diario.

La experiencia multimedia es uno de sus principales atractivos gracias a su pantalla Super AMOLED Plus Full HD+ de 6,7 pulgadas, capaz de alcanzar un brillo de hasta 1200 nits. Además, incorpora una tasa de refresco de 120 Hz para garantizar una visualización fluida tanto al navegar por internet como al disfrutar de videojuegos o contenidos en streaming.

En el apartado fotográfico, Samsung apuesta por una configuración versátil formada por una cámara principal de 50 MP, un gran angular de 12 MP y un objetivo macro de 5 MP. A ello se suma una cámara frontal de 12 MP para selfies más nítidos y coloridos. También incorpora Nightography, una función que permite captar más luz y reducir el ruido en fotografías nocturnas.

Las funciones de Galaxy AI añaden herramientas como Circle to Search, que permite buscar información sobre cualquier elemento visible en pantalla simplemente rodeándolo con un círculo. Además, ofrece opciones avanzadas para editar fotografías y vídeos, aplicar filtros personalizados y compartir archivos mediante Quick Share.

El Samsung Galaxy A57 está en descuento: El Corte Inglés ofrece el smartphone que destaca por su fotografía y sistema impulsado por IA. El Corte Inglés

Pantalla AMOLED, batería de 5000 mAh y Galaxy AI: todas las características del Samsung Galaxy A57 5G

Pantalla

Pantalla Super AMOLED Plus de 6,7 pulgadas.

Resolución Full HD+ (2340 x 1080 píxeles).

Tasa de refresco de 120 Hz.

Brillo de hasta 1200 nits.

Tecnología Vision Booster.

Procesador y sistema operativo

Procesador Exynos 1680.

Sistema operativo Android 16.

Memoria y almacenamiento

8 GB de memoria RAM.

256 GB de almacenamiento interno.

Cámaras

Cámara principal de 50 MP con OIS.

Cámara gran angular de 12 MP.

Cámara macro de 5 MP.

Cámara frontal de 12 MP.

Batería

Capacidad de 5.000 mAh.

Hasta 29 horas de reproducción de contenido.

Carga rápida de 45 W.

Conectividad

Wi-Fi 6E.

Bluetooth 6.0.

NFC.

Dual SIM.

Compatibilidad con Nano SIM y eSIM.

Diseño y resistencia

Certificación IP67 contra agua y polvo.

Peso de 182 gramos.

Contenido de la caja

Smartphone Samsung Galaxy A57 5G.

Cable de carga.

El Samsung Galaxy A57 está en descuento: El Corte Inglés ofrece el smartphone que destaca por su fotografía y sistema impulsado por IA. El Corte Inglés

Oferta en El Corte Inglés: precio, envío y opciones de compra del Samsung Galaxy A57 5G

El Galaxy A57 5G con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento tiene un precio de venta de 589 euros en El Corte Inglés de España.

La compra puede realizarse a través de la tienda con envío gratuito. También existe la posibilidad de recoger el dispositivo sin coste adicional en centros Supercor o acceder al servicio de entrega disponible a partir de dos horas, según disponibilidad.