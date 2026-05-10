El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del lunes registró hasta los 10.127.551 MWh con respecto a los 11.337.087 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 51.91 euros el MWh, unos 21.36 euros menos Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se localizarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 160 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 16:00 a 17:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 0,01 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares: