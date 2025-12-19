La industria fintech en América Latina se prepara para un año de cambios profundos. Según proyecciones de dLocal, plataforma global de pagos, 2026 marcará un punto de inflexión con la integración de tecnologías, métodos alternativos y soluciones impulsadas por inteligencia artificial. Estas son las cinco tendencias clave que definirán el ecosistema regional.

Pagos transfronterizos con experiencia local

La convergencia entre pagos locales y operaciones internacionales será una de las principales transformaciones. Según dLocal, la interoperabilidad entre sistemas como Pix en Brasil, Transferencias 3.0 en Argentina y BreB en Colombia permitirá que los pagos cross-border se procesen con la misma simplicidad que una transacción doméstica.

Este avance responde a la necesidad de reducir fricciones en el comercio digital. La coordinación regional será el desafío central, más allá de la infraestructura tecnológica, que ya está disponible en la mayoría de los mercados.

La expansión de estos sistemas busca garantizar operaciones inmediatas y seguras, favoreciendo tanto a consumidores como a empresas que operan en múltiples países. La tendencia apunta a un ecosistema más integrado y eficiente.

De acuerdo con la compañía, la consolidación de estándares comunes permitirá que los comercios globales ofrezcan experiencias de pago homogéneas en toda la región, sin depender de múltiples integraciones.

Métodos de pago alternativos en crecimiento

Los métodos de pago alternativos (APMs) se consolidarán como la opción preferida en América Latina. Billeteras digitales, transferencias bancarias y débitos directos son utilizados por millones de personas que no acceden a tarjetas de crédito tradicionales.

En Brasil, Pix ya representa una parte significativa del comercio electrónico y se proyecta que alcance casi la mitad del eCommerce en 2026. La tokenización y la integración en flujos mobile-first, como códigos QR y superapps, permitirán checkouts más rápidos y seguros.

Según Gonzalo Lema, director de Producto de dLocal, “el 53% de los consumidores eligen marcas que ofrecen una experiencia de pago sencilla”. Esta preferencia impulsa a los comercios a reducir redirecciones y dependencias de sistemas basados únicamente en tarjetas.

La adopción masiva de APMs también responde a la necesidad de inclusión financiera, ofreciendo soluciones adaptadas a mercados con baja penetración bancaria y alta conectividad móvil.

BNPL: la expansión del “Compra ahora, paga después”

El modelo Buy Now, Pay Later (BNPL) se posiciona como infraestructura crítica en mercados emergentes. Según datos de dLocal, durante el ciclo BFCM 2025, BNPL representó más del 22% de las transacciones en cuotas, mientras que en Sudáfrica alcanzó el 67% de los pagos APM.

En Brasil, las compras en cuotas llegaron al 58%, lo que confirma la preferencia por opciones flexibles. Este sistema reduce el abandono del carrito, que puede alcanzar hasta el 66% cuando BNPL no está disponible.

Un usuario efectuando un pago mediante Apple Pay con un posnet NFC

Para enfrentar la fragmentación regulatoria, dLocal lanzó BNPL Fuse en octubre de 2025. Esta solución conecta múltiples proveedores locales mediante una sola API, alcanzando a más de 500 millones de compradores y ofreciendo liquidaciones sin riesgo.

Duncan Steblyna, SVP de Producto de dLocal, afirmó que “los comercios quieren ofrecer opciones flexibles sin lidiar con integraciones complejas ni exposición crediticia”, destacando la importancia de soluciones centralizadas.

Stablecoins: de prueba a herramienta operativa

Las stablecoins evolucionan de proyectos piloto a instrumentos prácticos para tesorería y remesas. Según dLocal, estas criptomonedas permiten acelerar flujos transfronterizos con mayor previsibilidad, siempre que exista claridad regulatoria sobre emisión y custodia.

La compañía reforzó sus operaciones fiat-to-stablecoin mediante una alianza con Fireblocks y su participación en la red de Circle. Estas integraciones facilitan movimientos de tesorería más rápidos y auditables, reduciendo riesgos en corredores bancarios fragmentados.

El uso de stablecoins también se proyecta como una solución para empresas que buscan optimizar liquidez y reducir costos en transferencias internacionales. La adopción dependerá de marcos regulatorios que garanticen protección al consumidor.

Fuente: Shutterstock Igor Faun

Este avance se suma a la tendencia global de digitalización financiera, donde las criptomonedas estables se consolidan como rieles seguros para operaciones corporativas.

Inteligencia artificial en la automatización de pagos

La inteligencia artificial será protagonista en la industria de pagos. Un estudio del MIT junto con EY indica que el 70% de las instituciones financieras ya utiliza agentes de IA en procesos de detección de fraudes y seguridad.

Para 2026, se espera que la IA se integre en flujos de pago de forma tangible. dLocal trabaja junto a Google en el desarrollo del Agent Payments Protocol (AP2), un estándar abierto para transacciones impulsadas por agentes inteligentes.

Mauricio Clausen, vicepresidente de Inteligencia Artificial de dLocal, explicó que “el desafío será definir marcos regulatorios que permitan a estos agentes operar con límites, trazabilidad y cumplimiento normativo”. La compañía desarrolla tarjetas virtuales para agentes inteligentes, con reglas y monitoreo continuo.

Pedro Arnt

Pedro Arnt, CEO de dLocal concluyó que “2026 será el año de la integración: la convergencia entre pagos locales y transfronterizos, la madurez de los métodos de pago alternativos, la expansión del BNPL y la llegada de nuevas capacidades de automatización impulsadas por IA darán forma a un ecosistema más conectado, eficiente e inclusivo. Las empresas y los usuarios de América Latina operarán en un entorno donde pagar será cada vez más simple, seguro y universal, y donde la innovación estará al servicio de una participación plena en la economía digital global”.