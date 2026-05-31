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El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del lunes marcó la cifra de 11.376.924 MWh con respecto a los 12.707.304 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la luz pasó a 69.96 euros el MWh, unos 44.59 euros
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Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 1 de junio?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 152,43 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 22:00 a 23:00
|152.43 euros
|De 23:00 a 24:00
|133.01 euros
|De 21:00 a 22:00
|131.57 euros
|De 7:00 a 8:00
|129.61 euros
|De 8:00 a 9:00
|126.88 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 1 de junio?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 16:00 a 17:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 1,44 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 16:00 a 17:00
|1.44 euros
|De 15:00 a 16:00
|1.49 euros
|De 13:00 a 14:00
|2.09 euros
|De 14:00 a 15:00
|2.2 euros
|De 17:00 a 18:00
|4.29 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|108.4
|De 1:00 a 2:00
|94.66
|De 2:00 a 3:00
|92.14
|De 3:00 a 4:00
|92.14
|De 4:00 a 5:00
|94.66
|De 5:00 a 6:00
|100.0
|De 6:00 a 7:00
|110.0
|De 7:00 a 8:00
|129.61
|De 8:00 a 9:00
|126.88
|De 9:00 a 10:00
|75.0
|De 10:00 a 11:00
|26.02
|De 11:00 a 12:00
|16.3
|De 12:00 a 13:00
|10.5
|De 13:00 a 14:00
|2.09
|De 14:00 a 15:00
|2.2
|De 15:00 a 16:00
|1.49
|De 16:00 a 17:00
|1.44
|De 17:00 a 18:00
|4.29
|De 18:00 a 19:00
|24.11
|De 19:00 a 20:00
|50.57
|De 20:00 a 21:00
|99.44
|De 21:00 a 22:00
|131.57
|De 22:00 a 23:00
|152.43
|De 23:00 a 24:00
|133.01
Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las dormitorios cuando no estés en ellas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.