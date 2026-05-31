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El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del lunes marcó la cifra de 11.376.924 MWh con respecto a los 12.707.304 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la luz pasó a 69.96 euros el MWh, unos 44.59 euros

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Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 1 de junio?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 152,43 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

 Franja horaria Precio por MWh
De 22:00 a 23:00 152.43 euros 
De 23:00 a 24:00  133.01 euros 
De 21:00 a 22:00  131.57 euros 
De 7:00 a 8:00 129.61 euros 
De 8:00 a 9:00 126.88 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 1 de junio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 16:00 a 17:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 1,44 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 16:00 a 17:00 1.44 euros 
De 15:00 a 16:00  1.49 euros 
De 13:00 a 14:00  2.09 euros 
De 14:00 a 15:00  2.2 euros 
De 17:00 a 18:00  4.29 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:00108.4
De 1:00 a 2:0094.66
De 2:00 a 3:0092.14
De 3:00 a 4:0092.14
De 4:00 a 5:0094.66
De 5:00 a 6:00100.0
De 6:00 a 7:00110.0
De 7:00 a 8:00129.61
De 8:00 a 9:00126.88
De 9:00 a 10:0075.0
De 10:00 a 11:0026.02
De 11:00 a 12:0016.3
De 12:00 a 13:0010.5
De 13:00 a 14:002.09
De 14:00 a 15:002.2
De 15:00 a 16:001.49
De 16:00 a 17:001.44
De 17:00 a 18:004.29
De 18:00 a 19:0024.11
De 19:00 a 20:0050.57
De 20:00 a 21:0099.44
De 21:00 a 22:00131.57
De 22:00 a 23:00152.43
De 23:00 a 24:00133.01
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz

  • Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las dormitorios cuando no estés en ellas.
  • Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
  • Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
  • Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.