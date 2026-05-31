El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del lunes marcó la cifra de 11.376.924 MWh con respecto a los 12.707.304 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la luz pasó a 69.96 euros el MWh, unos 44.59 euros

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Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 1 de junio?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 152,43 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 152.43 euros De 23:00 a 24:00 133.01 euros De 21:00 a 22:00 131.57 euros De 7:00 a 8:00 129.61 euros De 8:00 a 9:00 126.88 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 1 de junio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 16:00 a 17:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 1,44 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 16:00 a 17:00 1.44 euros De 15:00 a 16:00 1.49 euros De 13:00 a 14:00 2.09 euros De 14:00 a 15:00 2.2 euros De 17:00 a 18:00 4.29 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 108.4 De 1:00 a 2:00 94.66 De 2:00 a 3:00 92.14 De 3:00 a 4:00 92.14 De 4:00 a 5:00 94.66 De 5:00 a 6:00 100.0 De 6:00 a 7:00 110.0 De 7:00 a 8:00 129.61 De 8:00 a 9:00 126.88 De 9:00 a 10:00 75.0 De 10:00 a 11:00 26.02 De 11:00 a 12:00 16.3 De 12:00 a 13:00 10.5 De 13:00 a 14:00 2.09 De 14:00 a 15:00 2.2 De 15:00 a 16:00 1.49 De 16:00 a 17:00 1.44 De 17:00 a 18:00 4.29 De 18:00 a 19:00 24.11 De 19:00 a 20:00 50.57 De 20:00 a 21:00 99.44 De 21:00 a 22:00 131.57 De 22:00 a 23:00 152.43 De 23:00 a 24:00 133.01

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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