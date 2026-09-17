En esta noticia Recompensa inmediata

Arrancás el día con una lista definida: revisar la estructura de precios, tener esa conversación pendiente con el cliente que ya no encaja, definir el plan del próximo trimestre. A las seis de la tarde ninguna de esas tres cosas avanzó. Contestaste treinta mensajes, apagaste dos incendios de equipo y resolviste un problema de un cliente que podía esperar una semana. Mañana la lista va a ser la misma.

Tu cerebro está diseñado para elegir mal, y hay una investigación que lo demuestra.

Investigadores de comportamiento le pusieron nombre a este patrón: el efecto de la urgencia. En una serie de experimentos, las personas eligieron sistemáticamente la tarea con fecha límite por sobre la tarea sin fecha, aunque esta última ofreciera una recompensa mayor. No importaba cuánto mejor fuera la opción importante. Si algo gritaba “ahora”, ganaba.

Tu negocio funciona igual. El mensaje de un cliente enojado grita. La revisión de tu estructura de precios no grita nunca. Así que contestás el mensaje, apagás el fuego, sentís que hiciste algo, y la estructura de precios sigue esperando desde hace ocho meses.

Recompensa inmediata

Responder rápido da una recompensa inmediata: el cliente se calma, el problema desaparece de tu cabeza, sentís progreso. Construir un sistema, delegar de verdad o revisar tu oferta no da esa recompensa hoy. Paga en tres meses, en seis, en un año. Tu cerebro prefiere la victoria chica de hoy a la victoria grande de después, y por eso el negocio que más incendios apaga suele ser el que menos construye.

Peter Drucker, el padre del management moderno, marcó la diferencia entre dos cosas que solemos confundir: eficiencia es hacer bien una tarea, efectividad es elegir la tarea correcta. Apagar un incendio rápido y bien es eficiencia. Decidir qué incendios ni siquiera merecen tu atención es efectividad. Un negocio con un equipo muy eficiente y poco criterio de efectividad en la conducción es un negocio ocupado que no crece.

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Antes de responder cualquier mensaje, tarea o pedido que te llega hoy, hacete una sola pregunta: ¿esto es urgente para mí, o solo lo es para quien me lo mandó? Si la urgencia es de otro, vos decidís cuándo entra en tu día. Si es tuya de verdad, ahí sí, atendela ahora. Esa diferencia es la que separa un negocio que vos dirigís de uno que te dirige a vos.

Elegí un bloque de dos horas esta semana, uno solo, y protegelo para la tarea importante que venís postergando por falta de urgencia. Apagá las notificaciones durante ese bloque. Los incendios de siempre van a seguir ahí cuando termines, y vas a comprobar que la mayoría se apagaron solos.