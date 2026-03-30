En 1845, los fabricantes de velas de Francia se presentaron ante el parlamento y pidieron que se tapen todas las ventanas del país. El argumento: el sol les hacía competencia desleal. Entraba gratis, no pagaba aranceles, destruía empleos... “Si lo bloqueamos -pensaban- habrá más demanda de velas, más trabajo y más prosperidad para todos.” Esta escena la escribió el economista Frédéric Bastiat en 1845, en una sátira que hoy describe con precisión quirúrgica el debate económico más caliente de la Argentina de 2026. Cada vez que un industrial argentino pide que se bloquee una importación porque viene más barata que el producto local, está usando —sin saberlo— el mismo argumento de los fabricantes de velas. Nos hace competencia desleal. Destruye empleos. El Estado tiene que protegernos. La lógica es idéntica. Solo cambia el nombre del sol. Bastiat no se limitó a la sátira. Escribió también sobre algo que llamó “lo que se ve y lo que no se ve”: cuando una política económica produce un beneficio visible —el trabajo que se salva en una fábrica protegida— suele producir al mismo tiempo un perjuicio invisible, distribuido entre millones de personas que pagan más caro ese mismo producto. El industrial que gana con el arancel tiene una cara, tiene un nombre, lo podemos visualizar. El consumidor que pierde, en cambio, es anónimo, está desagregado en millones de usuarios que generalmente no son conscientes del potencial perdido. Esa asimetría entre lo visible y lo invisible explica por qué el proteccionismo tiene tanto peso político. No porque sea la mejor política económica. Sino porque quienes pierden con la apertura hacen mucho ruido, y quienes ganan con ella no lo terminan de dimensionar. En la Argentina esto no es teoría. Son décadas de historia. El propio presidente Javier Milei lo dijo en el Congreso el 1° de marzo de 2026: “Nos dijeron que la única forma de generar empleo era sostener un esquema industrial fuertemente subsidiado. Tras décadas de protección, obtuvimos una industria pequeña, cara, dependiente del subsidio, y con salarios en dólares raquíticos.” La frase sintetiza el costo de haber tapado las ventanas durante tantas décadas. El resultado está a la vista. Argentina tiene sectores industriales que sobreviven únicamente detrás de barreras arancelarias. Algunos generan valor real. Otros, básicamente, le cobran más caro a la gente para seguir existiendo. Y en ese modelo, el consumidor —el trabajador que produce velas y también necesita comprar zapatos, electrodomésticos, alimentos— paga dos veces: una con su salario deprimido, y otra con precios inflados en cada góndola. La defensa legítima de la industria no pasa por tapar el sol. Pasa por exigir que la competencia sea en igualdad de condiciones reales: menos impuestos al trabajo, menos regulaciones que encarecen la producción, menos burocracia que ahoga a las pymes antes de que puedan competir con nadie. Si un producto importado llega más barato después de pagar todos sus impuestos y cumplir todas sus normas, la pregunta no debería ser “¿cómo lo frenamos?” sino “¿por qué producirlo acá cuesta el doble?”.Esa segunda pregunta incomoda más, pero es la única que lleva a un lugar mejor. Bastiat lo entendía: el problema nunca fue el sol. El problema era un sistema que necesitaba la oscuridad para funcionar. En la Argentina llevamos décadas discutiendo si tapamos más o menos las ventanas, mientras otros países aprendieron a fabricar mejores velas… y hasta lámparas. El debate sobre apertura o protección no es un debate técnico entre economistas. Es un debate sobre quién paga los platos rotos de un modelo que prometía proteger a todos y terminó empobreciendo a la mayoría. El sol sigue saliendo. La pregunta es si finalmente vamos a dejar que entre o seguiremos cerrando las ventanas.