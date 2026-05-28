A través de organismos como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Estado, el Gobierno tiene la capacidad de impedir el embarque, el ingreso o incluso la salida de un pasajero.

Las autoridades migratorias de Estados Unidos poseen la facultad legal de autorizar o denegar la entrada y salida del país cuando los viajeros no cumplen con los requisitos documentales establecidos.

A través de organismos como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Estado, el Gobierno tiene la capacidad de impedir el embarque, el ingreso o incluso la salida de un pasajero si su documentación no se encuentra vigente o no cumple con las condiciones de validez adecuadas.

Estados Unidos impone restricciones a la entrada y salida de quienes no cumplan con este requisito de pasaporte.

Estados Unidos ha intensificado los controles migratorios y ha reiterado que no permitirá la entrada ni la salida del país a ciudadanos y extranjeros que intenten viajar con documentos de identidad caducados.

Oficial | Estados Unidos no dejará ingresar ni salir del país a todos los ciudadanos y extranjeros que postergaron este trámite con su pasaporte

El pasaporte constituye el documento esencial para la travesía a través de fronteras internacionales. En caso de encontrarse caducado:

La aerolínea se reserva el derecho de negar el embarque

Las autoridades competentes pueden restringir la salida del país

El ingreso al territorio de Estados Unidos puede ser denegado

El viajero puede incurrir en pérdidas de vuelos y reservas

¿Cómo tramitar un pasaporte de emergencia en caso de un viaje urgente?

Si su viaje es de carácter urgente y su pasaporte ha expirado o está próximo a vencer, en Estados Unidos puede gestionar un pasaporte de emergencia. Se califica como urgente cuando el viaje se efectúa en menos de 14 días o se requiere una visa para el extranjero en menos de 28 días.

El procedimiento se caracteriza por ser más ágil que el habitual, aunque exige cumplir con ciertas etapas.