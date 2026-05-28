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Las autoridades migratorias de Estados Unidos poseen la facultad legal de autorizar o denegar la entrada y salida del país cuando los viajeros no cumplen con los requisitos documentales establecidos.
A través de organismos como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Estado, el Gobierno tiene la capacidad de impedir el embarque, el ingreso o incluso la salida de un pasajero si su documentación no se encuentra vigente o no cumple con las condiciones de validez adecuadas.
Estados Unidos impone restricciones a la entrada y salida de quienes no cumplan con este requisito de pasaporte.
Estados Unidos ha intensificado los controles migratorios y ha reiterado que no permitirá la entrada ni la salida del país a ciudadanos y extranjeros que intenten viajar con documentos de identidad caducados.
El pasaporte constituye el documento esencial para la travesía a través de fronteras internacionales. En caso de encontrarse caducado:
- La aerolínea se reserva el derecho de negar el embarque
- Las autoridades competentes pueden restringir la salida del país
- El ingreso al territorio de Estados Unidos puede ser denegado
- El viajero puede incurrir en pérdidas de vuelos y reservas
¿Cómo tramitar un pasaporte de emergencia en caso de un viaje urgente?
Si su viaje es de carácter urgente y su pasaporte ha expirado o está próximo a vencer, en Estados Unidos puede gestionar un pasaporte de emergencia. Se califica como urgente cuando el viaje se efectúa en menos de 14 días o se requiere una visa para el extranjero en menos de 28 días.
El procedimiento se caracteriza por ser más ágil que el habitual, aunque exige cumplir con ciertas etapas.
- Solicitar una cita urgente
- Reunir la documentación requerida
- Acudir a la cita en persona
- Efectuar el pago de la tasa acelerada