En esta noticia

El anís estrellado es una de las especias más utilizadas tanto en la gastronomía como en la medicina natural, gracias a su forma de estrella de ocho puntas y su característico aroma.

Más allá de su apariencia exótica, esta planta de origen asiático esconde múltiples propiedades medicinales que la convierten en una aliada del bienestar.

Múltiples beneficios.Adiós a las pastillas | La hierba ancestral que alivia los dolores, combate impurezas y regenera la piel

¿Para qué sirve el anís estrellado?

El anís estrellado sirve para aliviar dolores, fortalecer el sistema inmune y prevenir enfermedades, según detalla el portal especializado Tua Saúde.

El anís estrellado es una de las especias más utilizadas tanto en la gastronomía como en la medicina natural, gracias a su forma de estrella de ocho puntas y su característico aroma. Imagen: archivo.
El anís estrellado es una de las especias más utilizadas tanto en la gastronomía como en la medicina natural, gracias a su forma de estrella de ocho puntas y su característico aroma. Imagen: archivo.

A continuación, repasamos sus principales beneficios:

  1. Alivia dolores articulares: gracias a sus propiedades antiinflamatorias, el anís estrellado puede ayudar a reducir molestias en las articulaciones y prevenir enfermedades como la artritis.
  2. Combate infecciones por hongos: esta especia posee acción antimicrobiana, especialmente frente a ciertos hongos, debido a su riqueza en atenol, un compuesto natural con efectos terapéuticos.
  3. Previene la gripe: uno de sus componentes más destacados es el ácido shikímico, una sustancia utilizada en la fabricación del oseltamivir, un antiviral comúnmente recetado para tratar la gripe.
  4. Mejora la digestión: el anís estrellado tiene acción carminativa y antiinflamatoria, por lo que puede consumirse tras comidas copiosas para facilitar la digestión y reducir la acumulación de gases.
  5. Fortalece los huesos: gracias a su contenido de antioxidantes, esta planta estimula la producción de colágeno, lo cual no solo beneficia a los huesos, sino que también mejora la elasticidad de la piel y protege los tejidos conectivos.
  6. Refuerza el sistema inmune: los compuestos fenólicos presentes en el anís estrellado ayudan a fortalecer el sistema inmune y neutralizar los radicales libres que afectan el buen funcionamiento del organismo.

Soluciones.Rociar vinagre de alcohol en los espejos con frecuencia: para qué sirve y por qué es recomendado

¿Cómo se consume el anís estrellado?

La forma más común de aprovechar las propiedades del anís estrellado es utilizándolo como especia en platos dulces o salados. Sin embargo, también puede consumirse como o en forma de aceite esencial, disponible en herboristerías o tiendas naturales.

Precauciones y contraindicaciones

Aunque el anís estrellado tiene numerosos beneficios, no es apto para todos. Está contraindicado durante el embarazo, la lactancia y en niños, debido a la falta de estudios concluyentes sobre sus efectos a largo plazo. Tampoco debe ser consumido por personas con hipersensibilidad a esta planta.