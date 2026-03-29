Un llamativo comportamiento se está dando en las mediciones de la Confianza del Consumidor (ICC) y las de la Confianza en el Gobierno (ICG): el Interior y el AMBA (CABA más GBA) van en sentidos opuestos. El ICC que mide el Centro de Investigación en Finanzas de la Di Tella se ubicó en 42,03 puntos en marzo, una caída mensual de 5,30% y una interanual del 4,73%. Por su parte el ICG que realiza la Escuela de Gobierno de la misma universidad registró una baja mensual de 3,5% y una interanual de 4,9% ubicándose en valores muy similares al de la gestión de Mauricio Macri en el 2018. Pero si vamos a la evolución de estos indicadores por regiones, nace la grieta. El ICC tuvo caídas en CABA y GBA mientras que el Interior mostró un aumento. En GBA la Confianza del Consumidor perdió el friolero 9,35% mientras que en CABA fue de 7% la pérdida. En el Interior tuvo aumento del 1,26%. En la comparación interanual, el índice se ubica 8,28% abajo en GBA, 6% abajo en CABA y 0,85% por encima en el Interior. ¿Países diferentes? Veamos lo que sucede con la Confianza en el Gobierno. El ICG volvió a registrar su mayor valor entre quienes residen en el interior (2,52 puntos) mientras que en el AMBA, los habitantes de la CABA se ubican en 2,12 puntos, manteniéndose por encima de los del GBA (1,92 puntos) que registran la caída más marcada entre las tres zonas. Las ciudades en las que Poliarquía releva el clima entre los consumidores son Capital Federal, GBA, Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán, La Plata, Mar Del Plata, Salta, Santa Fe, San Juan, Resistencia, Corrientes, Jujuy, Paraná, Neuquén, Formosa, San Luis, La Rioja, Comodoro Rivadavia, San Nicolás, San Rafael, Villa Mercedes, Olavarría, Río Gallegos, Goya, El Dorado, Viedma, Concepción, Río Tercero, Pehuajó, Termas De Río Hondo, Rivadavia, Castelli, Crespo, Prof.Mazza, Montecarlo, Catriel, Villa Aberastain y Recreo en Santa Fe. Bien variado. Para el ICG, se mide el clima en 39 localidades. El campo y el boom energético pueden ser las causas del divorcio. También la minería. Federico Sturzenegger, en El Cronista Stream dio su visión: el proceso de reformas que encaró el gobierno con la apertura comercial afecta a sectores económicos concentrados en el GBA, En el Interior, esa apertura comercial si se siente, es en menor cuantía y se ven compensados por el fuerte crecimiento en el tridente de oro de la Argentina: campo, energía y minería. El gran interrogante pasa por el impacto en las elecciones del 2027. El ICG fue más elevado entre quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año (4,18 puntos), que entre quienes creen que se mantendrá igual (2,88) o que empeorará (0,50). ¿Volverán AMBA y el Interior a ir de la mano con la confianza? Deberían.