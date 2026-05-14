El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche. Durante este jueves, 14 de mayo de 2026, el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,56 euros, el de la gasolina 98 es de 1,73 euros y el del diésel es de 1,68 euros. En comparación con ayer, estas cifras reflejaron una variación del -0.64% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del -0.92%. Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el jueves, 14 de mayo de 2026: Durante este jueves, 14 de mayo de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España: La gasolina 95 en España es gasolina sin plomo de 95 octanos (RON), la opción estándar para la mayoría de coches. Ofrece buen rendimiento, ayuda a evitar el picado del motor y suele ser más económica que la 98. La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección. En España, los combustibles más comunes son la gasolina (95 y 98) y el diésel, disponibles en la mayoría de estaciones. También se usan combustibles gaseosos como el GLP (autogás) y el gas natural vehicular (GNC y, en transporte pesado, GNL), que ofrecen menor coste por kilómetro y menos emisiones locales. Además, crecen las alternativas de bajas o cero emisiones: la electricidad (vehículos eléctricos a batería e híbridos enchufables) y el hidrógeno para pilas de combustible. También se incorporan biocombustibles y combustibles sintéticos en mezclas (E5/E10, B7/B10, HVO), con disponibilidad variable según la zona y la estación de servicio.