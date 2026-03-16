En “1984″, George Orwell imaginó un Estado capaz de vigilar cada aspecto de la vida de sus ciudadanos. En aquella distopía, el control de la información era la herramienta del poder. En el mundo actual, algunos temen que el control del dinero pueda cumplir un rol similar. Mientras gran parte del mundo discute cómo digitalizar el dinero, Suiza acaba de tomar una decisión que parece ir en sentido contrario: proteger el efectivo en su Constitución. En marzo de 2026, los ciudadanos suizos aprobaron en referéndum —con cerca del 73% de los votos— una iniciativa que obliga al Estado a garantizar que los billetes y monedas sigan disponibles en la economía. En la práctica, esto significa que el país se asegura de que el dinero físico no pueda desaparecer ni ser reemplazado completamente por sistemas digitales. La medida no prohíbe los pagos electrónicos ni descarta el desarrollo de un eventual franco suizo digital emitido por el banco central. Pero sí establece un límite claro: cualquier innovación tecnológica deberá convivir con el efectivo, no reemplazarlo. A primera vista puede parecer una discusión técnica o incluso anacrónica. En una era dominada por billeteras virtuales, pagos con QR y criptomonedas, ¿por qué un país decidiría blindar constitucionalmente los billetes? La respuesta tiene menos que ver con la tecnología y más con el poder… o con la libertad. El dinero digital tiene muchas ventajas: rapidez, eficiencia y menores costos de transacción. Pero también introduce algo que el efectivo no tiene: trazabilidad total. Cada pago deja un registro, cada transacción puede ser monitoreada y, en última instancia, cada cuenta puede ser bloqueada. El problema es que ese poder no siempre queda solo en manos del sistema financiero, sino que también puede extenderse al gobierno de turno. Un ejemplo ocurrió en Canadá en 2022, durante las protestas de camioneros contra las restricciones sanitarias. El gobierno invocó la Emergencies Act, que permitió congelar cuentas bancarias vinculadas a los organizadores del movimiento. El acceso al sistema financiero se convirtió, de hecho, en una herramienta de presión política. Más allá de la evaluación de ese conflicto, el episodio dejó una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando todo el dinero de una sociedad está dentro del sistema financiero digital? La pregunta cobra aún más relevancia cuando se suma otro debate que está avanzando en todo el mundo: el de las CBDC (Central Bank Digital Currencies), es decir, monedas digitales emitidas directamente por los bancos centrales. A diferencia del dinero electrónico actual —que circula a través de bancos comerciales— una CBDC permitiría que el banco central tenga acceso directo a las cuentas de los ciudadanos. Sus defensores sostienen que podría facilitar pagos, reducir costos y mejorar la transmisión de la política monetaria. Pero también abre escenarios completamente nuevos. En un sistema de moneda digital estatal, las autoridades podrían aplicar restricciones automáticas al uso del dinero: congelar fondos, limitar determinadas transacciones o incluso programar el dinero para que solo pueda utilizarse en ciertos fines o dentro de determinados plazos. En otras palabras, el control del sistema financiero podría volverse mucho más centralizado… y preciso. En este contexto, el efectivo cumple una función que va más allá de lo económico: es una forma de autonomía. El dinero físico es un medio de pago que permite realizar transacciones sin intermediarios, sin autorización previa y sin registros centralizados. Por eso la decisión suiza puede interpretarse como una especie de seguro institucional. No contra la tecnología, sino contra la posibilidad de que el control del dinero quede completamente concentrado y en malas manos. En la Argentina esta discusión puede parecer lejana. En una economía acostumbrada a la inflación, mantener efectivo suele implicar perder poder adquisitivo. Pero en otras partes del mundo el problema no es tanto la inflación, sino el exceso de control. Sin embargo, el debate tampoco es completamente ajeno al país. Durante la campaña presidencial de 2023, el candidato Sergio Massa llegó a proponer la creación de una moneda digital emitida por el Banco Central, lo que muestra que la discusión sobre las CBDC también existe en la Argentina. El peligro es real y está latente. Además, el debate sobre la libertad de usar el dinero propio tampoco es completamente ajeno a nuestro país. Un ejemplo reciente fue el rechazo en el Congreso de la parte de la Reforma Laboral que buscaba permitir que los trabajadores pudieran elegir cobrar su salario directamente en billeteras virtuales en lugar de cuentas bancarias tradicionales. Más allá de la tecnología, la pregunta de fondo es siempre la misma: quién controla el dinero y cómo te controla a vos. Suiza parece haber decidido que, en el futuro, ese control no debe quedar completamente en manos del Estado ni del sistema financiero. Al proteger el efectivo en su Constitución, estableció un principio simple: el dinero no es solo un instrumento económico. Es también una herramienta de libertad.