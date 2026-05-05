El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que utiliza inteligencia artificial para identificar contribuyentes con incumplimientos fiscales y aumentar la recaudación. La agencia advirtió que quienes no hayan regularizado sus deudas tributarias enfrentan un riesgo real de embargo de cuentas bancarias, propiedades y bienes. Frank Bisignano, comisionado del IRS, lo confirmó´ante el Comité de Finanzas del Senado: el objetivo es “avanzar en una agenda de cumplimiento sólida y mejorar la recaudación más allá de los niveles históricos”. La medida llega en un momento de reorganización profunda del organismo. Aunque el IRS redujo personal en áreas de control, la incorporación de IA compensa esa reducción al permitir rastrear patrones de incumplimiento en millones de declaraciones de forma simultánea. Según datos del Tesoro, en 2021 solo el 0,3% de los contribuyentes fue auditado, pero los funcionarios advierten que esa cifra podría aumentar con el nuevo sistema. La inteligencia artificial permite al IRS analizar declaraciones impositivas a una escala y velocidad que los métodos tradicionales no podían alcanzar. El sistema identifica anomalías en los ingresos declarados, deducciones inusuales y posibles fraudes, y selecciona automáticamente qué casos merecen una auditoría o una acción de cobro. El ex comisionado del IRS Danny Werfel describió el impacto de esta tecnología con una comparación directa: la IA funciona como “lentes de visión nocturna” que ayudan a determinar qué declaraciones auditar y dónde está la evasión fiscal. Si la auditoría confirma una deuda impaga, el IRS puede avanzar con medidas de embargo. El IRS no actúa sin previo aviso. Antes de ejecutar un embargo, la agencia envía una serie de notificaciones que el contribuyente debe atender de inmediato. El proceso comienza con un aviso de deuda y culmina con el “Final Notice of Intent to Levy”, que otorga un plazo de 30 días para tomar acción antes de que se ejecute la medida. Quienes tengan deudas pendientes con el IRS tienen opciones concretas para evitar el embargo. Los funcionarios recomiendan actuar antes de recibir el aviso final: