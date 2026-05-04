El uso de dinero en efectivo en España vuelve a situarse en el centro del debate. Durante años, el avance de los pagos digitales parecía imparable. Tarjetas, móviles y transferencias instantáneas dominan el día a día. Sin embargo, basta un fallo en la infraestructura para que todo ese sistema deje de funcionar en cuestión de minutos. El Banco de España ha puesto el foco en este escenario tras analizar lo ocurrido durante episodios de apagones y caídas de sistemas. En una entrada reciente de su blog oficial, el organismo advierte que la dependencia tecnológica puede convertirse en un problema si no existe una alternativa inmediata. En ese contexto, el organismo plantea una recomendación concreta sobre cuánto efectivo conviene tener disponible en casa en el caso de que se dé una situación extrema. El análisis parte de una situación real. Durante apagones eléctricos o fallos en las telecomunicaciones, los sistemas de pago electrónico pueden dejar de funcionar. Esto afecta tanto a los comercios como a los consumidores, que se quedan sin posibilidad de operar con normalidad. El propio Banco de España lo resume con claridad en su blog oficial: “cuando todo se apaga, el efectivo sigue siendo el único medio de pago disponible”. La frase refleja una idea central: el dinero en efectivo actúa como respaldo ante cualquier interrupción del sistema digital. El organismo también señala que estos eventos no son hipotéticos. Ya se han producido situaciones en las que la falta de electricidad o conexión ha impedido pagar con tarjeta durante horas. En esos casos, quienes disponían de efectivo pudieron seguir comprando bienes básicos, mientras que el resto quedó limitado. A partir de esta experiencia, el Banco de España incorpora una referencia concreta basada en recomendaciones europeas. En su blog, recoge que distintos organismos públicos plantean una horquilla clara para situaciones de emergencia. En concreto, el texto señala que “bancos centrales, ministerios de economía y protección civil en varios países sugieren disponer de entre 70 y 100 euros en efectivo por cada miembro de la familia, o el dinero suficiente para las compras esenciales durante 72 horas”. Esta cifra se convierte en la referencia más concreta hasta ahora para planificar una reserva doméstica de dinero en efectivo. El criterio no es arbitrario. Responde a la necesidad de cubrir gastos básicos en un periodo limitado, como alimentación, transporte o productos esenciales, sin depender de sistemas electrónicos. En la práctica, implica que una familia de cuatro personas debería contar con entre 280 euros y 400 euros disponibles en casa para afrontar un corte prolongado. En este contexto, el economista Santiago Niño Becerra reaccionó a esta recomendación en su cuenta oficial de X con un mensaje que introduce un matiz crítico: “Gobiernos de otros países lo han hecho. Lo que me llama la atención es esto: ‘suficiente para cubrir gastos básicos durante varios días’. Un poco inquietante, ¿no?”. Su comentario apunta a la dimensión preventiva de estas medidas y a la creciente preocupación por la resiliencia del sistema de pagos. Además, el organismo recuerda que el acceso al efectivo también puede verse comprometido durante una crisis. Si los cajeros automáticos dejan de funcionar o no pueden recargarse, disponer de dinero en casa se convierte en una ventaja operativa inmediata. El mensaje del Banco de España introduce un matiz relevante en el debate sobre la desaparición del efectivo. Durante años, la tendencia apuntaba a una reducción progresiva de su uso. Sin embargo, los episodios recientes han demostrado que sigue cumpliendo una función esencial como sistema de respaldo. Este enfoque no implica frenar la digitalización. El organismo reconoce que los pagos electrónicos ofrecen comodidad y rapidez. Pero insiste en la necesidad de mantener una alternativa operativa ante posibles fallos. La convivencia entre ambos sistemas aparece como la solución más equilibrada. El impacto de esta recomendación va más allá de una simple precaución individual. También plantea un desafío para el sistema financiero y para las políticas públicas, que deben garantizar el acceso al efectivo en España en todo el territorio. En un contexto cada vez más digital, la resiliencia del sistema de pagos se convierte en una cuestión estratégica que afecta a todos los ciudadanos.