La reconocida cocinera Maru Botana confirmó el cierre definitivo de uno de sus locales más emblemáticos en el barrio de Belgrano, tras más de dos décadas de actividad ininterrumpida. La noticia generó fuerte impacto entre vecinos y clientes habituales, ya que el espacio ubicado sobre la calle 11 de Septiembre se había convertido en un verdadero clásico del barrio. Durante 22 años, ese local fue punto de encuentro para familias, amantes de la pastelería y seguidores de las recetas que marcaron una época. El anuncio fue realizado por la propia Botana a través de redes sociales, en un mensaje donde no ocultó la emoción por el final de esta etapa. Acompañada por su equipo, reconoció que se trata de una parte muy importante de su historia profesional y personal. Según explicó la propia empresaria, el objetivo es modernizar la propuesta y adaptarse a nuevas demandas del mercado gastronómico. Lejos de abandonar la zona, la marca continuará funcionando en una nueva ubicación cercana, lo que marca más una mudanza estratégica. La nueva etapa ya tiene dirección confirmada: el proyecto se trasladará a Migueletes 921, también en Belgrano. Allí se buscará ofrecer una experiencia renovada, con mejoras en infraestructura, pero manteniendo el espíritu artesanal que caracteriza a la marca. Además, la cadena de pastelerías seguirá operando en otros puntos de Buenos Aires como Palermo, Retiro, Pilar y otras zonas de Belgrano, lo que garantiza la continuidad del negocio. La historia de la pastelera es uno de los casos más reconocidos de crecimiento dentro del rubro gastronómico argentino. Lo que comenzó en la década del 90 como un emprendimiento familiar logró expandirse hasta convertirse en una marca con presencia internacional, incluyendo una reciente apertura en Barcelona.