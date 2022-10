Derribando mitos sobre el uso de medios de pago y financiamiento en los jóvenes

Esta es una de las conclusiones a las que llegó el exhaustivo estudio sobre Medios de Pago y Financiamiento realizado en conjunto por el equipo de D´Alessio IROL y Fundación Capital, trabajo liderado por Nora D´Alessio e Irina Moroni, para los diversos segmentos de ingresos, considerando bancarizados y sub bancarizados en todo el país.

Los jóvenes entre 18 y 30 años, unos 8,5 millones de personas en nuestro país, ingresan a un ecosistema financiero donde observan que el futuro será digital, aunque todavía no les resulta tan simple como podría pensarse. En este sentido, los jóvenes argentinos, si bien nativos digitales y claros early triers (primeros en probar) en cuanto a medios de pagos, sorprenden derribando mitos arraigados. Así, este segmento cuenta con más herramientas digitales que el resto de los adultos, pero también usan más efectivo y desean poder contar con una persona física que les ayude a resolver los problemas.

De este modo, se destacan los siguientes hallazgos del estudio respecto a la población joven de nuestro país:

1. Pagan más con efectivo que la media del sistema

A diferencia de lo que puede creerse, los jóvenes mencionan el uso de efectivo para pagar en comercios de cercanía en un 78% de los casos, vs. el 67% de respuestas para el total de los diferentes segmentos de edades. De igual modo, lo mencionan como medio de pago en supermercados en 58% de los respondientes, a diferencia de la población en general que lo hace en un 29%.

Esto también se repite en los shoppings (52% vs 23% del sistema), en las salidas (56% vs 45%) o para pagar servicios (63% vs 14%).

2. Early triers de las innovaciones sí, pero es aún les falta convencimiento para un mayor uso

Son nativos digitales, dado que a todos les resulta fácil pagar por Internet (vs 76% del sistema) y la amplia mayoría (75%) desearía probar todos los medios de pago que se puedan usar por esta vía (vs 46% del total).

Además, el 75% supone que las apps de medios de pago van a terminar reemplazando otras formas de pago, el 88% indica que las apps y los canales online les facilitaron conocer y operar más productos y servicios en el Banco (vs 43% del sistema) y son los únicos que tienen confianza en una app que no pertenece a un Banco (30%).

En definitiva, sienten más confianza en los medios digitales y apps, pero aún no son la mayoría. En este sentido, menos de la mitad (42%) considera que las apps que usan pueden protegerlos de hackeos (vs 26%).

3. El mundo digital les resulta fácil, pero demandan contacto personal

La mayor parte (78%), para operar los nuevos medios de pago, necesita que una persona le explique de manera comprensible en qué consisten y cómo hacerlo (vs 50% del total). Además, casi un tercio (28%) requeriría que un empleado en la sucursal resuelva sus dudas.

Incluso, se sienten tan solos como el conjunto de bancarizados. Sólo 39% (33% en el total) supone que el sector de atención al cliente de las tarjetas puede solucionarle cualquier problema.

4. Están más endeudados que el promedio del sistema y desean conocer más de los bancos y diferentes medios de pago

De acuerdo a las encuestas realizadas, el 67% de los jóvenes entre 18 y 30 años están endeudados (vs 57% Sistema) y el 21% declara que necesitaría ayuda para refinanciar mejor sus deudas (vs 15% Sistema).

Por otra parte, a diferencia de lo que suele creerse respecto a que los jóvenes consideran a las entidades bancarias como "mala palabra", en el estudio resalta que sólo el 8% piensa que los Bancos y Medios de Pago NO pueden ayudarlo.

5. Financian como el conjunto del sistema con la tarjeta de crédito y Mercado Pago ocupa un lugar propio, pudiendo convertirse en su Banco en las sombras

Los jóvenes muestran una fuerte atracción por las compras en cuotas y cualquier medio que las facilite. Además, están utilizando distintos recursos extra bancarios para financiarse. En detalle, el 36% compra con préstamos personales no bancarios (vs 3% del total) y el 26% con Financieras/Fintech (vs 10%).

Además, Mercado Pago ya tiene un espacio propio como medio de pago y de financiamiento entre los jóvenes, desplazando a las tarjetas tradicionales. En efecto, el 67% lo menciona como la "tarjeta/app" que más utilizan (vs 47% del total), lo consideran un medio cómodo (50% vs 25%), seguro (28% vs 17% del total) y el 31% lo elegiría para financiar deudas (vs 20% Sistema).

Asimismo, se observa un grado homogéneo y alto de conformidad en su uso como medio de pago y de financiamiento, superando en esta última categoría a la tarjeta en cuotas.

En definitiva, en el segmento joven no sucede todo lo que se esperaba. Por ende, es preciso repensar estrategias si se desea avanzar en el uso de nuevos medios de pago y financiamiento en los nativos digitales.