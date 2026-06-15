El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur despejado, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este lunes, 15 de junio de 2026.

Pronóstico del tiempo para España para este lunes 15 de junio

El clima en España estará marcado por la presencia de aire frío en capas altas, generando tiempo inestable en gran parte de la Península. Los litorales, el suroeste y ambos archipiélagos quedarán al margen de esta inestabilidad, mientras que se prevén nubes bajas en los litorales cantábrico y gallego.

Se anticipan chubascos y tormentas en varias regiones, así como brumas matinales en el litoral gallego. Las temperaturas máximas descenderán en la Península, con noches tropicales en el valle del Ebro y los litorales mediterráneos. El viento será generalmente flojo, con predominio de la componente oeste.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este lunes?

El clima en Madrid estará poco nuboso con temperaturas entre 16 y 33 grados, pero se esperan chubascos y tormentas locales durante la tarde.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía, se prevén cielos poco nubosos con chubascos en las sierras Béticas y Sierra Morena por la tarde y temperaturas que oscilarán entre 12 y 36 grados, con máximas en ascenso en algunas zonas. Los vientos serán flojos y variables, con intervalos moderados en el litoral mediterráneo.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña será poco nuboso, con algunas nubes que evolucionarán durante el día. Se prevén chubascos y tormentas por la tarde en el Pirineo, localmente fuertes, con posibilidad de granizo y rachas de viento intensas, que podrían llegar a la depresión Central. Las temperaturas mínimas serán de 16 grados y las máximas de 36 grados, con un ligero descenso en los Pirineos. El viento será flojo, con tendencia a sureste por la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará poco nuboso con nubosidad diurna que dará lugar a chubascos y tormentas por la tarde, especialmente en el sistema Ibérico y el Pirineo, donde podrían ser localmente fuertes. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13 grados y una máxima de 37 grados, mientras que el viento será flojo con momentos moderados en la tarde.

El clima en Asturias se caracteriza por intervalos de nubes bajas en el litoral y nubosidad en el sur, con probables chubascos y tormentas, especialmente en la Cordillera, donde podría haber granizo. Las temperaturas descenderán, oscilando entre 29 y 14 grados y el viento será flojo a moderado, con posibles rachas fuertes durante las tormentas.

Cómo estará el clima en España este miércoles 25 de marzo (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo con nubes medias y altas, con posibilidad de tormenta seca o lluvia débil con barro; por la tarde quedará poco nuboso. Noches algo más templadas y días con pocos cambios o ligero descenso. Viento flojo y variable, con brisas costeras.

Nuboso en el norte con claros durante las horas centrales; poco nuboso o despejado en el resto. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 26 grados, con pocos cambios, salvo un ligero descenso local en interior. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en algunos extremos de las islas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

El clima en la Comunidad Valenciana se presentará poco nuboso, con chubascos y tormentas por la tarde, temperaturas entre 17 y 35 grados y viento flojo variable.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León habrá intervalos nubosos con nubes de evolución a partir del mediodía y se esperan chubascos y tormentas que empezarán en zonas de montaña y se extenderán hacia la meseta, sin descartar que sean localmente fuertes, con temperaturas en ligero o moderado descenso y viento variable, más intenso y racheado en áreas de tormenta.

El clima estará poco nuboso con intervalos de nubosidad diurna, con chubascos y tormentas por la tarde, localmente fuertes y con granizo en los Sistemas Central e Ibérico. Las temperaturas descenderán, con máximas de 32 grados y mínimas de 9, destacando que en Albacete y sureste de Cuenca las mínimas no cambiarán y las máximas en Guadalajara se mantendrán estables. Los vientos serán flojos y variables, predominando del oeste y alcanzando intervalos moderados durante las tormentas, con posibilidad de rachas muy fuertes.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Madrid: cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas, 18 a 24 °C sin cambios y vientos de poniente moderados, ocasionalmente fuertes.

En Melilla, cielos poco nubosos o despejados, vientos flojos de componente oeste y temperaturas con pocos cambios, con máxima de 27 y mínima de 20 grados.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Se prevén intervalos nubosos con chubascos por la tarde en el sur, temperaturas mínimas entre 14 y 31 grados y vientos flojos del oeste en el litoral. Por otro lado, p>En Navarra, se espera un día nublado con probables chubascos y tormentas en la Ribera del Ebro, temperaturas que oscilarán entre 13 y 30 grados y viento flojo del norte.

En La Rioja, cielo nuboso con chubascos y tormentas, más frecuentes e intensas por la tarde en la sierra; temperaturas sin cambios y viento variable, más intenso cerca de las tormentas.